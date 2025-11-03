В Петербурге задержали подростка, нарисовавшего нацистский символ на здании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала 17-летнего местного жителя, который, предположительно, нанес нацистский символ на фасад здания в историческом центре города, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, в полицию Центрального района поступило сообщение об обнаружении запрещенной символики, нанесенной белой краской на фасад дома №4 по Апраксину переулку, который является памятником культурного наследия.

"При просмотре камер видеонаблюдения полицейские установили фигуранта, который поздним вечером, используя аэрозольный баллон с краской, нанес запрещенный символ на здание. В результате... подозреваемый - 17-летний местный житель - был задержан сотрудниками уголовного розыска и доставлен в отдел полиции для разбирательства", – говорится в сообщении

За пропаганду и демонстрирование запрещенной символики в отношении молодого человека возбуждено административное производство по статье 20.3 КоАП РФ . Также по факту повреждения объекта культурного наследия возбуждено уголовное дело по статье 243 УК РФ, добавили в полиции.

На видео, распространенном пресс-службой ГУМВД, задержанный признается, что нанес на стену здания нацистскую символику.