В Петербурге задержали подростка, нарисовавшего нацистский символ на здании
В Петербурге задержали подростка, нарисовавшего нацистский символ на здании - РИА Новости, 03.11.2025
В Петербурге задержали подростка, нарисовавшего нацистский символ на здании
Полиция Санкт-Петербурга задержала 17-летнего местного жителя, который, предположительно, нанес нацистский символ на фасад здания в историческом центре города
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала 17-летнего местного жителя, который, предположительно, нанес нацистский символ на фасад здания в историческом центре города, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в полицию Центрального района поступило сообщение об обнаружении запрещенной символики, нанесенной белой краской на фасад дома №4 по Апраксину переулку, который является памятником культурного наследия.
"При просмотре камер видеонаблюдения полицейские установили фигуранта, который поздним вечером, используя аэрозольный баллон с краской, нанес запрещенный символ на здание. В результате... подозреваемый - 17-летний местный житель - был задержан сотрудниками уголовного розыска и доставлен в отдел полиции для разбирательства", – говорится в сообщении
.
За пропаганду и демонстрирование запрещенной символики в отношении молодого человека возбуждено административное производство по статье 20.3 КоАП РФ
. Также по факту повреждения объекта культурного наследия возбуждено уголовное дело по статье 243 УК РФ, добавили в полиции.
На видео, распространенном пресс-службой ГУМВД, задержанный признается, что нанес на стену здания нацистскую символику.
"В содеянном каюсь и извиняюсь, такого больше не повторится", – говорит он.