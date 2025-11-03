Рейтинг@Mail.ru
Митрополита УПЦ Арсения вновь заключили под стражу на 60 дней
Религия
 
23:01 03.11.2025 (обновлено: 23:02 03.11.2025)
Митрополита УПЦ Арсения вновь заключили под стражу на 60 дней
Митрополита УПЦ Арсения вновь заключили под стражу на 60 дней - РИА Новости, 03.11.2025
Митрополита УПЦ Арсения вновь заключили под стражу на 60 дней
Суд в Днепропетровске заключил наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения (Яковенко) под стражу на 60... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T23:01:00+03:00
2025-11-03T23:02:00+03:00
Украина, Днепропетровск, Днепр (река), Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь, Религия
Митрополита УПЦ Арсения вновь заключили под стражу на 60 дней

Митрополита УПЦ Арсения вновь заключили под стражу на 60 дней по новому делу

Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений
Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : УПЦ
Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Суд в Днепропетровске заключил наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения (Яковенко) под стражу на 60 дней по новому делу, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
"Митрополита Арсения снова посадили за решетку. Около 21.00 в Соборном суде Днепра (Днепропетровска - ред.) завершилось судебное заседание по избранию владыке меры пресечения по новому делу об оправдании российской агрессии. Судья приняла решение взять архиерея под стражу на 60 дней", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ.
Митрополиту Арсению стало плохо во время заседания суда - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
"Это геноцид". В Раде выступили с серьезным обвинением в адрес Зеленского
Вчера, 20:22
Ранее в понедельник в Святогорской лавре сообщили, что наместнику Святогорской лавры канонической УПЦ митрополиту Арсению стало плохо во время заседания суда, машина скорой помощи везет его в больницу. Позже СПЖ сообщил, что после госпитализации с гипертоническим кризом вернули в зал суда.
Союз православных журналистов 28 октября сообщал, что митрополит Арсений по состоянию здоровья был выпущен из СИЗО, однако тут же его увезли в СБУ. На следующий день СПЖ сообщил, что СБУ после повторного задержания наместника "выбила" в медучреждении медицинское заключение о том, что он якобы здоров. Позже в Святогорской лавре сообщили, что сотрудники полиции в Днепропетровской области отобрали у митрополита все лекарства и поместили его в камеру, где температура воздуха составляет 10-13 градусов.
Митрополит Арсений - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Днепропетровске пройдут четыре суда по делу митрополита УПЦ Арсения
Вчера, 19:18
Ранее суд на Украине арестовал митрополита Арсения на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "очередной карательной мерой" Киева арест митрополита Арсения. Участники международного правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" также призвали немедленно освободить митрополита.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Зеленский ввел санкции против журналистов, освещающих события вокруг УПЦ
31 октября, 20:02
 
Религия Украина Днепропетровск Днепр (река) Служба безопасности Украины Вооруженные силы Украины Русская православная церковь
 
 
Заголовок открываемого материала