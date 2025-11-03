Митрополита УПЦ Арсения вновь заключили под стражу на 60 дней

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Суд в Днепропетровске заключил наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения (Яковенко) под стражу на 60 дней по новому делу, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

Ранее в понедельник в Святогорской лавре сообщили, что наместнику Святогорской лавры канонической УПЦ митрополиту Арсению стало плохо во время заседания суда, машина скорой помощи везет его в больницу. Позже СПЖ сообщил, что после госпитализации с гипертоническим кризом вернули в зал суда.