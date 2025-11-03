Митрополита УПЦ Арсения после госпитализации вернули в зал суда

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения (Яковенко) после госпитализации с гипертоническим кризом вернули в зал суда, заседание продолжается не смотря на его состояние здоровья, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

Ранее в понедельник в Святогорской лавре сообщили, что наместнику Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Арсению (Яковенко) стало плохо во время заседания суда, машина скорой помощи везет его в больницу.