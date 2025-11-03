Митрополиту УПЦ Арсению стало плохо на заседании суда

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Наместнику Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Арсению (Яковенко) стало плохо во время заседания суда, машина скорой помощи везет его в больницу, сообщили в Святогорской лавре.
Союз православных журналистов (СПЖ) 28 октября сообщал, что митрополит Арсений по состоянию здоровья был выпущен из СИЗО, однако тут же его увезли в СБУ. На следующий день СПЖ сообщил, что СБУ после повторного задержания наместника "выбила" в медучреждении медицинское заключение о том, что он якобы здоров. Позже в Святогорской лавре сообщили, что сотрудники полиции в Днепропетровской области отобрали у митрополита все лекарства и поместили его в камеру, где температура воздуха составляет 10-13 градусов.
По информации Святогорской лавры, в понедельник суде в Днепропетровске состоялось заседание по делу митрополита.
"Во время заседания владыке Арсению стало очень плохо. Был объявлен перерыв. Владыка отправился в гостиницу для короткого отдыха, принятия пищи и лекарств. Туда была вызвана скорая. Врачи замерили архиерею давление: тонометр показал 200 на 110. Сейчас скорая везет митрополита Арсения в больницу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Святогорской лавры.
Ранее суд на Украине арестовал митрополита Арсения на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "очередной карательной мерой" Киева арест митрополита Арсения. Участники международного правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" также призвали немедленно освободить митрополита.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.