Митрополиту УПЦ Арсению стало плохо на заседании суда

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Наместнику Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Арсению (Яковенко) стало плохо во время заседания суда, машина скорой помощи везет его в больницу, сообщили в Святогорской лавре.

"Во время заседания владыке Арсению стало очень плохо. Был объявлен перерыв. Владыка отправился в гостиницу для короткого отдыха, принятия пищи и лекарств. Туда была вызвана скорая. Врачи замерили архиерею давление: тонометр показал 200 на 110. Сейчас скорая везет митрополита Арсения в больницу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Святогорской лавры.