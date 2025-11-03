Рейтинг@Mail.ru
Мишустин провел неформальную встречу с премьером Госсовета КНР в Ханчжоу
09:04 03.11.2025 (обновлено: 10:54 03.11.2025)
Мишустин провел неформальную встречу с премьером Госсовета КНР в Ханчжоу
Мишустин провел неформальную встречу с премьером Госсовета КНР в Ханчжоу - РИА Новости, 03.11.2025
Мишустин провел неформальную встречу с премьером Госсовета КНР в Ханчжоу
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел неформальную встречу с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2025
в мире
китай
россия
ханчжоу
си цзиньпин
ли цян
юнеско
китай
россия
ханчжоу
Мишустин провел неформальную встречу с премьером Госсовета КНР в Ханчжоу

Мишустин провел неформальную встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Ханчжоу. 3 ноября 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Ханчжоу. 3 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян во время встречи в Ханчжоу. 3 ноября 2025
ХАНЧЖОУ (Пекин), 3 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел неформальную встречу с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня Мишустин прибыл в Китай с двухдневным визитом. В городе Ханчжоу состоится 30-я регулярная встреча глав правительств двух стран.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Правительство назвало главные темы предстоящего визита Мишустина в Китай
31 октября, 10:14
Перед переговорами Мишустин и Ли Цян побеседовали в неформальной обстановке в государственной резиденции "Сиху", которая расположена в заповеднике между горами и одноименным озером — объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Резиденцию переоборудовали из построенной на рубеже XIX-XX веков частной виллы императорского чиновника цинской династии Лю Сюэсюня.
Помимо этого, Ханчжоу – административный центр родной для Ли Цяна провинции Чжэцзян. Премьер Госсовета КНР родился в одном из уездов этой провинции, окончил Чжэцзянский сельскохозяйственный университет и с 1976 по 2016 год прошел путь от рядового сотрудника до губернатора Чжэцзяна.
А председатель КНР Си Цзиньпин в 2002-2007 годах занимал пост секретаря партийного комитета и председателя постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Чжэцзян.
Как отметили в российском правительстве, встреча Мишустина и Ли Цяна носит не только официальный характер, но имеет и личный подтекст, а само приглашение российского премьера в Ханчжоу воспринимается как выражение уважения и доверия со стороны Си Цзиньпина и знак особых отношений между Россией и Китаем.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Москва придает большое значение визиту Мишустина в Китай, заявил Песков
31 октября, 13:05
 
В миреКитайРоссияХанчжоуСи ЦзиньпинЛи ЦянЮНЕСКО
 
 
