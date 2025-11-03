Мишустин провел неформальную встречу с премьером Госсовета КНР в Ханчжоу

ХАНЧЖОУ (Пекин), 3 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел неформальную встречу с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня Мишустин прибыл в Китай с двухдневным визитом. В городе Ханчжоу состоится 30-я регулярная встреча глав правительств двух стран.
Перед переговорами Мишустин и Ли Цян побеседовали в неформальной обстановке в государственной резиденции "Сиху", которая расположена в заповеднике между горами и одноименным озером — объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Резиденцию переоборудовали из построенной на рубеже XIX-XX веков частной виллы императорского чиновника цинской династии Лю Сюэсюня.
А председатель КНР Си Цзиньпин в 2002-2007 годах занимал пост секретаря партийного комитета и председателя постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Чжэцзян.
Как отметили в российском правительстве, встреча Мишустина и Ли Цяна носит не только официальный характер, но имеет и личный подтекст, а само приглашение российского премьера в Ханчжоу воспринимается как выражение уважения и доверия со стороны Си Цзиньпина и знак особых отношений между Россией и Китаем.