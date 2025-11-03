Мишустин провел неформальную встречу с премьером Госсовета КНР в Ханчжоу

Как отметили в российском правительстве, встреча Мишустина и Ли Цяна носит не только официальный характер, но имеет и личный подтекст, а само приглашение российского премьера в Ханчжоу воспринимается как выражение уважения и доверия со стороны Си Цзиньпина и знак особых отношений между Россией и Китаем.