Мишустин прибыл в Китай

Самолет председателя правительства приземлился в аэропорту города Ханчжоу. У трапа самолета премьер-министра России встретили Лю Цзе – губернатор провинции Чжэцзян, Чжан Ханьхуэй – посол КНР в России, Игорь Моргулов – посол России в КНР.

В ходе предстоящих контактов планируется рассмотреть актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Приоритетное внимание, как отметили в пресс-службе правительства РФ, будет уделено углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах.