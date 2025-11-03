https://ria.ru/20251103/mishustin-2052581024.html
Мишустин прибыл в Китай
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Китай с двухдневным визитом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2025
ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Китай с двухдневным визитом, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет председателя правительства приземлился в аэропорту города Ханчжоу. У трапа самолета премьер-министра России встретили Лю Цзе – губернатор провинции Чжэцзян, Чжан Ханьхуэй – посол КНР в России, Игорь Моргулов – посол России в КНР.
Программа первого дня визита будет посвящена 30-й регулярной встрече глав правительств России
и Китая
, в рамках которой Мишустин
встретится в Ханчжоу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
.
Второй день визита, согласно программе, пройдет в Пекине
, где Мишустин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином
.
В ходе предстоящих контактов планируется рассмотреть актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Приоритетное внимание, как отметили в пресс-службе правительства РФ, будет уделено углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах.
Кроме того, по итогам встречи планируется подписание совместного коммюнике и ряда российско-китайских документов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что в Кремле придают большое значение этому визиту.