Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале шесть человек доставили в отдел полиции за стрельбу на свадьбе - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:36 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/mahachkala-2052557487.html
В Махачкале шесть человек доставили в отдел полиции за стрельбу на свадьбе
В Махачкале шесть человек доставили в отдел полиции за стрельбу на свадьбе - РИА Новости, 03.11.2025
В Махачкале шесть человек доставили в отдел полиции за стрельбу на свадьбе
Шесть человек доставили в отдел полиции в Махачкале за стрельбу в воздух из травматического оружия в ресторане во время свадьбы, сообщила руководитель... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T00:36:00+03:00
2025-11-03T00:36:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20250712/strelba-2028762220.html
https://ria.ru/20240120/strelba-1922492227.html
махачкала
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В Махачкале шесть человек доставили в отдел полиции за стрельбу на свадьбе

В Махачкале шесть человек доставили в отдел полиции после стрельбы в ресторане

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 3 ноя - РИА Новости. Шесть человек доставили в отдел полиции в Махачкале за стрельбу в воздух из травматического оружия в ресторане во время свадьбы, сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.
"Информация по инциденту на свадьбе в одном из ресторанов Махачкалы… Была стрельба, из травмата, в воздух… По итогу, в отдел полиции доставлены: стрелок, его группа поддержки из пяти человек и четыре автомобиля тоже", – написала Гариева.
Задержание устроивших стрельбу в Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Полиция задержала петербуржца, устроившего стрельбу после свадьбы
12 июля, 15:31
Она отметила, что сотрудники полиции разбираются в произошедшем.
На видео, которое опубликовала Гариева, стрелявший рассказал, что "вошел в кураж" и сделал два выстрела, так как хотел поддержать друга.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В КЧР мужчина устроил стрельбу на свадьбе
20 января 2024, 12:41
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала