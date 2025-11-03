В Махачкале шесть человек доставили в отдел полиции за стрельбу на свадьбе

МАХАЧКАЛА, 3 ноя - РИА Новости. Шесть человек доставили в отдел полиции в Махачкале за стрельбу в воздух из травматического оружия в ресторане во время свадьбы, сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.