https://ria.ru/20251103/mahachkala-2052557487.html
В Махачкале шесть человек доставили в отдел полиции за стрельбу на свадьбе
В Махачкале шесть человек доставили в отдел полиции за стрельбу на свадьбе - РИА Новости, 03.11.2025
В Махачкале шесть человек доставили в отдел полиции за стрельбу на свадьбе
Шесть человек доставили в отдел полиции в Махачкале за стрельбу в воздух из травматического оружия в ресторане во время свадьбы, сообщила руководитель... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T00:36:00+03:00
2025-11-03T00:36:00+03:00
2025-11-03T00:36:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20250712/strelba-2028762220.html
https://ria.ru/20240120/strelba-1922492227.html
махачкала
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В Махачкале шесть человек доставили в отдел полиции за стрельбу на свадьбе
В Махачкале шесть человек доставили в отдел полиции после стрельбы в ресторане
МАХАЧКАЛА, 3 ноя - РИА Новости. Шесть человек доставили в отдел полиции в Махачкале за стрельбу в воздух из травматического оружия в ресторане во время свадьбы, сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.
"Информация по инциденту на свадьбе в одном из ресторанов Махачкалы
… Была стрельба, из травмата, в воздух… По итогу, в отдел полиции доставлены: стрелок, его группа поддержки из пяти человек и четыре автомобиля тоже", – написала Гариева.
Она отметила, что сотрудники полиции разбираются в произошедшем.
На видео, которое опубликовала Гариева, стрелявший рассказал, что "вошел в кураж" и сделал два выстрела, так как хотел поддержать друга.