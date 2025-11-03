Ученые рассказали о самой яркой комете второй половины 2025 года

"Комета C/2025 A6 (Lemmon) долгое время занимавшая (и пока продолжающая занимать) первое место в списке самых ярких комет второй половины текущего года, прошла пик и быстро снижает свою светимость. Только за первые двое суток ноября комета потеряла около 30% своей яркости, а всего за последние дни снизила её примерно в 2 раза", - говорится в сообщении.