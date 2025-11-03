Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали о самой яркой комете второй половины 2025 года
16:46 03.11.2025
Ученые рассказали о самой яркой комете второй половины 2025 года
Ученые рассказали о самой яркой комете второй половины 2025 года
Комета C/2025 A6 (Lemmon) прошла пик яркости и быстро снижает свою светимость, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований
российская академия наук
Ученые рассказали о самой яркой комете второй половины 2025 года

Комета C/2025 A6 прошла пик яркости и быстро снижает свою светимость

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Комета C/2025 A6 (Lemmon) прошла пик яркости и быстро снижает свою светимость, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Комета C/2025 A6 (Lemmon) долгое время занимавшая (и пока продолжающая занимать) первое место в списке самых ярких комет второй половины текущего года, прошла пик и быстро снижает свою светимость. Только за первые двое суток ноября комета потеряла около 30% своей яркости, а всего за последние дни снизила её примерно в 2 раза", - говорится в сообщении.
Ученые добавили, что в течение недели комета по прогнозу потеряет ещё не менее половины оставшейся светимости, а дальше окончательно уйдёт под порог, представляющий интерес исключительно для профессиональных и полупрофессиональных наблюдателей.
В то же время комета C/2025 A6 (Lemmon) продолжает пока оставаться единственным телом данного типа, доступным для наблюдения в простые оптические средства, отметили ученые.
НаукаРоссийская академия наук
 
 
