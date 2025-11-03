https://ria.ru/20251103/kitay-2052609512.html
Российско-китайское сотрудничество укрепляется, заявил Мишустин
Российско-китайское сотрудничество укрепляется, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.11.2025
Российско-китайское сотрудничество укрепляется, заявил Мишустин
Российско-китайское взаимодействие усиливается, несмотря на неустойчивость в мире, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T11:51:00+03:00
2025-11-03T11:51:00+03:00
2025-11-03T14:33:00+03:00
экономика
россия
китай
луна
михаил мишустин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052631204_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0eacc9a440379b52ebbf6a321264d643.jpg
https://ria.ru/20250831/kitay-2024058810.html
https://ria.ru/20251103/kitay-2052608137.html
россия
китай
луна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052631204_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_544821fcb043d471aac9a0a5c7590c60.jpg
Мишустин о надежности и стабильности российско-китайских отношений
Мишустин о надежности и стабильности российско-китайских отношений.
2025-11-03T11:51
true
PT3M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, луна, михаил мишустин, си цзиньпин
Экономика, Россия, Китай, Луна, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин
Российско-китайское сотрудничество укрепляется, заявил Мишустин
Мишустин: сотрудничество РФ и КНР укрепляется, несмотря на турбулентность в мире
ХАНЧЖОУ (Китай), 3 ноя — РИА Новости. Российско-китайское взаимодействие усиливается, несмотря на неустойчивость в мире, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«
"Несмотря на турбулентность в глобальной политике и мировой экономике, сотрудничество России и Китая укрепляется. Мы запускаем новые масштабные проекты", — сказал он, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.
Среди них Мишустин назвал разработку месторождений нефти и газа, создание высокотехнологичного оборудования, совместную работу в сфере энергетики, мирного атома, авиа- и автомобилестроения, а также в исследованиях космоса, развитии транспортных коридоров и экстремальных условиях Арктики.
Премьер отметил уникальность работающего на протяжении 30 лет формата встречи глав правительств. По его мнению, он свидетельствует о постоянстве, надежности и стабильности отношений между двумя странами.
«
"Как подчеркивал президент Владимир Владимирович Путин, у Москвы
и Пекина
широкая общность интересов и схожие взгляды на принципиальные вопросы", — напомнил Мишустин.
Он также процитировал китайскую поговорку: "Взаимное доверие — краеугольный камень дружбы". По его словам, именно оно и понимание общих интересов помогают эффективно решать долгосрочные задачи, поставленные российским президентом и председателем КНР
Си Цзиньпином.
Мишустин
находится в Китае в двухдневным визитом. Тридцатая регулярная встреча глав правительств двух стран состоялась в городе Ханчжоу
.