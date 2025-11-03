В Китае заявили, что борьба с коррупцией помогла сохранить имидж партии

ПЕКИН, 3 ноя – РИА Новости. Беспрецедентная борьба с коррупцией помогла очистить ряды Коммунистической партии Китая (КПК) и сохранить имидж партии, заявил член Постоянного комитета Политбюро, руководитель Секретариата ЦК КПК Цай Ци.
"Беспрецедентная антикоррупционная кампания позволила избавиться от ряда коррупционеров, очистить ряды партийных кадров и сохранить имидж и престиж партии", - заявил Цай Ци в своей статье, посвященной прошедшему ранее 4-му пленуму ЦК КПК XX созыва, опубликованной в газете "Жэньминь жибао".
Цай Ци отметил, что КПК всесторонне использует воспитательную, сдерживающую, защитную и мотивирующую роль партийной дисциплины, направляя партийные кадры к правильному осуществлению власти и активному принятию ответственности, соблюдая правила и предписания.
Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупционерами усилилась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК в ноябре 2012 года и председателя КНР в марте 2013 года. С этого времени в Китае действуют "восемь правил" подобающего для чиновников поведения, направленные на искоренение бюрократии, расточительства и нежелательного поведения на госслужбе.
В 2022 году Си Цзиньпин заявил, что коррупция - это главная "злокачественная опухоль", которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность партии. Глава КНР подчеркнул, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту, а партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя принципу нулевой терпимости, который предусматривает назначение максимально возможных по закону ограничений и санкций даже за незначительные правонарушения или проступки для устранения нежелательного поведения.
Прошлый год в Китае запомнился рядом громких коррупционных дел в отношении высокопоставленных чиновников, которых в КНР в контексте коррупции часто называют "тиграми", и топ-менеджеров государственных компаний. Издание South China Morning Post подсчитало, что с начала 2024 года под следствие по подозрению в коррупции попали 56 высокопоставленных чиновников уровнем замминистра и выше, что почти на 25% больше, чем в 2023 году. Число дел, связанных с высшими партийными органами и министерствами, в прошлом году удвоилось, также увеличилось количество дел в сферах авиационной промышленности и ВПК.