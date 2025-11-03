В Китае заявили, что борьба с коррупцией помогла сохранить имидж партии

ПЕКИН, 3 ноя – РИА Новости. Беспрецедентная борьба с коррупцией помогла очистить ряды Коммунистической партии Китая (КПК) и сохранить имидж партии, заявил член Постоянного комитета Политбюро, руководитель Секретариата ЦК КПК Цай Ци.

"Беспрецедентная антикоррупционная кампания позволила избавиться от ряда коррупционеров, очистить ряды партийных кадров и сохранить имидж и престиж партии", - заявил Цай Ци в своей статье, посвященной прошедшему ранее 4-му пленуму ЦК КПК XX созыва, опубликованной в газете "Жэньминь жибао".

Цай Ци отметил, что КПК всесторонне использует воспитательную, сдерживающую, защитную и мотивирующую роль партийной дисциплины, направляя партийные кадры к правильному осуществлению власти и активному принятию ответственности, соблюдая правила и предписания.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупционерами усилилась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК в ноябре 2012 года и председателя КНР в марте 2013 года. С этого времени в Китае действуют "восемь правил" подобающего для чиновников поведения, направленные на искоренение бюрократии, расточительства и нежелательного поведения на госслужбе.

В 2022 году Си Цзиньпин заявил, что коррупция - это главная "злокачественная опухоль", которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность партии. Глава КНР подчеркнул, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту, а партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя принципу нулевой терпимости, который предусматривает назначение максимально возможных по закону ограничений и санкций даже за незначительные правонарушения или проступки для устранения нежелательного поведения.