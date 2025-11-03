"Яндекс" вернул исторические названия городам на Украине

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Яндекс Карты" вернули исторические русские названия городам на территории Украины, в том числе Днепропетровску и Елизаветграду, американский Google этого не сделал, выяснило РИА Новости.

На сервисах Google при поиске Днепропетровска появляется "Днепр", если задать в поиске город "Кузнецовск" - отображается "Вараш", а на запрос Елизаветграда сервис выдает "Кропивницкий". Соответствующие результаты отображаются как в сервисе карт, так и в общем поиске.