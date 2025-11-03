Рейтинг@Mail.ru
"Яндекс" вернул исторические названия городам на Украине
20:46 03.11.2025 (обновлено: 21:30 03.11.2025)
"Яндекс" вернул исторические названия городам на Украине
"Яндекс" вернул исторические названия городам на Украине - РИА Новости, 03.11.2025
"Яндекс" вернул исторические названия городам на Украине
"Яндекс Карты" вернули исторические русские названия городам на территории Украины, в том числе Днепропетровску и Елизаветграду, американский Google этого не... РИА Новости, 03.11.2025
в мире, россия, днепропетровск, киев, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио), русский язык в мире
В мире, Россия, Днепропетровск, Киев, Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО), Русский язык в мире
"Яндекс" вернул исторические названия городам на Украине

Яндекс вернул исторические названия городам на Украине, Google — нет

© РИА Новости
Приложение Яндекс.Карты
© РИА Новости
Приложение Яндекс.Карты. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Яндекс Карты" вернули исторические русские названия городам на территории Украины, в том числе Днепропетровску и Елизаветграду, американский Google этого не сделал, выяснило РИА Новости.
Ранее Российское военно-историческое общества (РВИО) в качестве меры для борьбы с курсом киевского режимом на дерусификацию предложило использовать в общественном пространстве, школах и книгоиздании только исторические географические и топонимические названия, не принимая во внимание их переименования Киевом. В администрации президента РФ это предложение назвали здравым смыслом и своевременной инициативой.
"Яндекс Карты" вернули исторические русские названия городам на территории Украины. На картах сервиса отображается Днепропетровск (Днепропетровской области), Кузнецовск (Ровенской области) и Елизаветград (Кировоградской области).
На сервисах Google при поиске Днепропетровска появляется "Днепр", если задать в поиске город "Кузнецовск" - отображается "Вараш", а на запрос Елизаветграда сервис выдает "Кропивницкий". Соответствующие результаты отображаются как в сервисе карт, так и в общем поиске.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский поддержал возвращение исторических русских названий, отметив, что это является уважением собственной истории и русского языка.
Храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
В РПЦ призвали вернуть улицам в новых регионах досоветские названия
10 августа, 22:30
 
