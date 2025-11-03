МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Яндекс Карты" вернули исторические русские названия городам на территории Украины, в том числе Днепропетровску и Елизаветграду, американский Google этого не сделал, выяснило РИА Новости.
Ранее Российское военно-историческое общества (РВИО) в качестве меры для борьбы с курсом киевского режимом на дерусификацию предложило использовать в общественном пространстве, школах и книгоиздании только исторические географические и топонимические названия, не принимая во внимание их переименования Киевом. В администрации президента РФ это предложение назвали здравым смыслом и своевременной инициативой.
"Яндекс Карты" вернули исторические русские названия городам на территории Украины. На картах сервиса отображается Днепропетровск (Днепропетровской области), Кузнецовск (Ровенской области) и Елизаветград (Кировоградской области).
На сервисах Google при поиске Днепропетровска появляется "Днепр", если задать в поиске город "Кузнецовск" - отображается "Вараш", а на запрос Елизаветграда сервис выдает "Кропивницкий". Соответствующие результаты отображаются как в сервисе карт, так и в общем поиске.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский поддержал возвращение исторических русских названий, отметив, что это является уважением собственной истории и русского языка.
