Король Испании впервые за 18 лет посетит Китай с государственным визитом

ПЕКИН, 3 ноя – РИА Новости. Король Испании Филипп VI с 10 по 13 ноября впервые посетит КНР с государственным визитом, это станет первым за 18 лет визитом испанского монарха в Китай, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Ранее о предстоящем визите испанского короля в КНР сообщала газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, испанский король станет первым европейским монархом, который совершит подобную поездку за семь лет, в которой его будет сопровождать группа руководителей компаний.