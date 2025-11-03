https://ria.ru/20251103/ispaniya-2052607336.html
Король Испании впервые за 18 лет посетит Китай с государственным визитом
Король Испании впервые за 18 лет посетит Китай с государственным визитом
В мире, Китай, Испания, США, Мао Нин, Си Цзиньпин, Ли Цян, Всекитайское собрание народных представителей
ПЕКИН, 3 ноя – РИА Новости. Король Испании Филипп VI с 10 по 13 ноября впервые посетит КНР с государственным визитом, это станет первым за 18 лет визитом испанского монарха в Китай, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина
король Испании
Филипп VI с 10 по 13 ноября посетит Китай с государственным визитом. Это первый государственный визит короля Филиппа VI в Китай с момента его вступления на престол (в 2014 году - ред.), а также первый визит испанского короля в Китай за 18 лет, что имеет важное значение", - заявила Мао Нин
.
Во время визита Филипп VI проведет встречи с Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цяном
и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
Чжао Лэцзи.
"Стороны обсудят двусторонние отношения, а также международные и региональные вопросы, представляющие общий интерес", - добавила Мао Нин.
Ранее о предстоящем визите испанского короля в КНР сообщала газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, испанский король станет первым европейским монархом, который совершит подобную поездку за семь лет, в которой его будет сопровождать группа руководителей компаний.
По сведениям газеты, "испанские чиновники говорят, что у них нет иного выбора, кроме как налаживать связи с Китаем, поскольку "однополярная" эпоха гегемонии США
закончилась и Испании необходимо наладить хорошие отношения с такими восходящими державами, как Индия
, Бразилия
и страны Персидского залива".