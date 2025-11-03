Рейтинг@Mail.ru
Король Испании впервые за 18 лет посетит Китай с государственным визитом - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/ispaniya-2052607336.html
Король Испании впервые за 18 лет посетит Китай с государственным визитом
Король Испании впервые за 18 лет посетит Китай с государственным визитом - РИА Новости, 03.11.2025
Король Испании впервые за 18 лет посетит Китай с государственным визитом
Король Испании Филипп VI с 10 по 13 ноября впервые посетит КНР с государственным визитом, это станет первым за 18 лет визитом испанского монарха в Китай,... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T11:32:00+03:00
2025-11-03T11:32:00+03:00
в мире
китай
испания
сша
мао нин
си цзиньпин
ли цян
всекитайское собрание народных представителей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113865/77/1138657789_0:216:2591:1673_1920x0_80_0_0_fbf62fc9a5efe851db7eb9fdd7a4f38e.jpg
https://ria.ru/20251103/mishustin-2052581024.html
https://ria.ru/20250921/tatarstan-2043385005.html
китай
испания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113865/77/1138657789_38:0:2555:1888_1920x0_80_0_0_6fcbba617cf9d4b07d9a660c3ed9c52a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, испания, сша, мао нин, си цзиньпин, ли цян, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Испания, США, Мао Нин, Си Цзиньпин, Ли Цян, Всекитайское собрание народных представителей
Король Испании впервые за 18 лет посетит Китай с государственным визитом

Король Испании Филипп VI впервые за 18 лет посетит КНР с государственным визитом

© РИА Новости / Хавьер Луэнго | Перейти в медиабанкКороль Испании Филипп VI
Король Испании Филипп VI - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в медиабанк
Король Испании Филипп VI. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 3 ноя – РИА Новости. Король Испании Филипп VI с 10 по 13 ноября впервые посетит КНР с государственным визитом, это станет первым за 18 лет визитом испанского монарха в Китай, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина король Испании Филипп VI с 10 по 13 ноября посетит Китай с государственным визитом. Это первый государственный визит короля Филиппа VI в Китай с момента его вступления на престол (в 2014 году - ред.), а также первый визит испанского короля в Китай за 18 лет, что имеет важное значение", - заявила Мао Нин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, губернатор провинции Чжэцзян Лю Цзэ и посол РФ в КНР Игорь Моргулов во время церемонии встречи в аэропорту Ханчжоу. 3 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Мишустин прибыл в Китай
Вчера, 06:28
Во время визита Филипп VI проведет встречи с Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
"Стороны обсудят двусторонние отношения, а также международные и региональные вопросы, представляющие общий интерес", - добавила Мао Нин.
Ранее о предстоящем визите испанского короля в КНР сообщала газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, испанский король станет первым европейским монархом, который совершит подобную поездку за семь лет, в которой его будет сопровождать группа руководителей компаний.
По сведениям газеты, "испанские чиновники говорят, что у них нет иного выбора, кроме как налаживать связи с Китаем, поскольку "однополярная" эпоха гегемонии США закончилась и Испании необходимо наладить хорошие отношения с такими восходящими державами, как Индия, Бразилия и страны Персидского залива".
Город Болгар - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Король Малайзии посетил древний город Болгар в Татарстане
21 сентября, 16:00
 
В миреКитайИспанияСШАМао НинСи ЦзиньпинЛи ЦянВсекитайское собрание народных представителей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала