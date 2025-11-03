Рейтинг@Mail.ru
03.11.2025
Эрдоган обсудит в Стамбуле возобновление переговоров по Украине
08:46 03.11.2025
Эрдоган обсудит в Стамбуле возобновление переговоров по Украине
Эрдоган обсудит в Стамбуле возобновление переговоров по Украине
Ситуация вокруг украинского конфликта и инициативы Турции по возобновлению переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле станут одной из тем... РИА Новости, 03.11.2025
в мире, россия, украина, стамбул, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, сергей лавров
Эрдоган обсудит в Стамбуле возобновление переговоров по Украине

АНКАРА, 3 ноя – РИА Новости. Ситуация вокруг украинского конфликта и инициативы Турции по возобновлению переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле станут одной из тем заседания кабинета министров, которое в понедельник пройдет под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова принять в Стамбуле четвёртый раунд переговоров между Москвой и Киевом.
"Вопрос урегулирования конфликта на Украине постоянно находится в центре внимания господина президента. Текущая ситуация и инициативы по возобновлению стамбульских переговоров будут обсуждены на сегодняшнем заседании кабинета министров", - отметил собеседник агентства.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, Сергей Лавров
 
 
