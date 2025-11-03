Эрдоган обсудит в Стамбуле возобновление переговоров по Украине

АНКАРА, 3 ноя – РИА Новости. Ситуация вокруг украинского конфликта и инициативы Турции по возобновлению переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле станут одной из тем заседания кабинета министров, которое в понедельник пройдет под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.