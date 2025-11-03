Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о сотрудничестве России и Китая в образовании - РИА Новости, 03.11.2025
07:59 03.11.2025
Чернышенко рассказал о сотрудничестве России и Китая в образовании
Чернышенко рассказал о сотрудничестве России и Китая в образовании
Перекрестные Годы образования позволят сосредоточить усилия на ключевых проектах межвузовского сотрудничества России и КНР, заявил вице-премьер РФ Дмитрий...
Чернышенко рассказал о сотрудничестве России и Китая в образовании

© Фото : Пресс-служба Госдумы РФЗаместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время пленарного заседания Госдумы РФ
© Фото : Пресс-служба Госдумы РФ
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время пленарного заседания Госдумы РФ. Архивное фото
ХАНЧЖОУ, 3 ноя - РИА Новости. Перекрестные Годы образования позволят сосредоточить усилия на ключевых проектах межвузовского сотрудничества России и КНР, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Зампред правительства находится с рабочим визитом в КНР.
"По инициативе лидеров наших государств, Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина, 2026-2027 годы объявлены перекрестными годами в образовании. Убежден, что это позволит нам сконцентрировать усилия на ключевых проектах межвузовского сотрудничества", - сказал Чернышенко в ходе посещения Чжэнцзянского университета.
