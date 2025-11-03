https://ria.ru/20251103/chernyshenko-2052585863.html
Чернышенко рассказал о сотрудничестве России и Китая в образовании
Чернышенко рассказал о сотрудничестве России и Китая в образовании - РИА Новости, 03.11.2025
Чернышенко рассказал о сотрудничестве России и Китая в образовании
Перекрестные Годы образования позволят сосредоточить усилия на ключевых проектах межвузовского сотрудничества России и КНР, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T07:59:00+03:00
2025-11-03T07:59:00+03:00
2025-11-03T07:59:00+03:00
россия
китай
дмитрий чернышенко
владимир путин
си цзиньпин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986050961_0:99:1722:1068_1920x0_80_0_0_b90021aaef8c9d117e53290bbba19a9b.jpg
https://ria.ru/20251103/kitay-2052583437.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986050961_191:0:1722:1148_1920x0_80_0_0_ac417af2bae2a2d2e96dc43d1373cf8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, дмитрий чернышенко, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Чернышенко рассказал о сотрудничестве России и Китая в образовании
Чернышенко напомнил о перекрестных Годах образования России и Китая