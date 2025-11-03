Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, какие страны выступают против передачи Киеву российских активов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:08 03.11.2025 (обновлено: 16:06 03.11.2025)
СМИ узнали, какие страны выступают против передачи Киеву российских активов
СМИ узнали, какие страны выступают против передачи Киеву российских активов - РИА Новости, 03.11.2025
СМИ узнали, какие страны выступают против передачи Киеву российских активов
Италия, Франция и Бельгия выступают против инициативы по передаче Киеву замороженных российских активов как основы для кредита Украине, пишет газета Corriere... РИА Новости, 03.11.2025
СМИ узнали, какие страны выступают против передачи Киеву российских активов

Италия, Франция и Бельгия выступили против передачи Киеву российских активов

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Италия, Франция и Бельгия выступают против инициативы по передаче Киеву замороженных российских активов как основы для кредита Украине, пишет газета Corriere della Sera.
"Италия и Франция следуют с некоторым сопротивлением: вероятно, оба правительства обеспокоены своей финансовой ответственностью, в случае если международный суд признает незаконным использование резервов Москвы. Бельгия противится по той же причине, учитывая, что значительная часть замороженных активов в настоящее время находится на платформе Euroclear (одна из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. — Прим. ред.) в Брюсселе", — говорится в публикации газеты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"Заставить Путина платить": Европа засуетилась в ожидании катастрофы
22 октября, 08:00

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Сами напросились": Россия приготовила Европе неприятный сюрприз
9 октября, 08:00
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев обязан будет вернуть этот заем, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. Россия также ввела ответные ограничения: активы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Логотип Евроцентробанка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Европе начали размораживать активы россиян без разрешения США
1 ноября, 20:52
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Версия 2023.1 Beta
