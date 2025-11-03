СМИ узнали, какие страны выступают против передачи Киеву российских активов

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Италия, Франция и Бельгия выступают против инициативы по передаче Киеву замороженных российских активов как основы для кредита Украине, пишет газета Corriere della Sera.
"Италия и Франция следуют с некоторым сопротивлением: вероятно, оба правительства обеспокоены своей финансовой ответственностью, в случае если международный суд признает незаконным использование резервов Москвы. Бельгия противится по той же причине, учитывая, что значительная часть замороженных активов в настоящее время находится на платформе Euroclear (одна из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. — Прим. ред.) в Брюсселе", — говорится в публикации газеты.
Ситуация с замороженными средствами
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев обязан будет вернуть этот заем, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. Россия также ввела ответные ограничения: активы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.