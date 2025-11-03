Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане увеличилось число погибших и пострадавших при землетрясении
16:24 03.11.2025 (обновлено: 17:53 03.11.2025)
В Афганистане увеличилось число погибших и пострадавших при землетрясении
При землетрясении на севере Афганистана погибли и пострадали почти 900 человек, сообщил афганский новостной портал Tolo news со ссылкой на Всемирную организацию
При землетрясении в Афганистане погибли 27 человек, более 850 ранены

© AP Photo / Sirat Noori Последствия землетрясения на севере Афганистана
 Последствия землетрясения на севере Афганистана - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Sirat Noori
Последствия землетрясения на севере Афганистана
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. При землетрясении на севере Афганистана погибли и пострадали почти 900 человек, сообщил афганский новостной портал Tolo news со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
"Сильное землетрясение, произошедшее минувшей ночью на севере страны, унесло жизни по меньшей мере 27 человек и оставило более 850 ранеными", — заявила директор регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ханан Балхи.
Голубая мечеть, частично разрушенная в результате землетрясения в городе Мазари-Шариф, Афганистан. 3 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Землетрясение в Афганистане частично разрушило всемирно известную мечеть
Вчера, 09:00
По ее словам, с продолжением спасательных операций число жертв может увеличиться.
В ВОЗ добавили, что направили в районы, затронутые стихийным бедствием, команды медиков-реаниматологов и хирургов-травматологов, которые работают в тесном контакте с местными властями.
"Ситуация в некоторых пострадавших от землетрясения районах критическая, и спасательные команды продолжают работать над оказанием помощи пострадавшим", — подчеркнула Балхи.
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло минувшей ночью на севере Афганистана, в 45 километрах к востоку-юго-востоку от города Мазари-Шариф. Очаг залегал на глубине десять километров. Толчки ощущались также в Туркмении, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Пакистане, Иране и даже Индии.
Из-за землетрясения произошли масштабные сбои в электросети, девять провинций остались без света. В Мазари-Шарифе частично разрушилась всемирно известная Голубая мечеть.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,9
Вчера, 16:15
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
