В Афганистане увеличилось число погибших и пострадавших при землетрясении
В Афганистане увеличилось число погибших и пострадавших при землетрясении - РИА Новости, 03.11.2025
В Афганистане увеличилось число погибших и пострадавших при землетрясении
При землетрясении на севере Афганистана погибли и пострадали почти 900 человек, сообщил афганский новостной портал Tolo news со ссылкой на Всемирную организацию
2025-11-03T16:24:00+03:00
2025-11-03T16:24:00+03:00
2025-11-03T17:53:00+03:00
В Афганистане увеличилось число погибших и пострадавших при землетрясении
При землетрясении в Афганистане погибли 27 человек, более 850 ранены
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
При землетрясении на севере Афганистана погибли и пострадали почти 900 человек, сообщил афганский новостной портал Tolo news
со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
"Сильное землетрясение, произошедшее минувшей ночью на севере страны, унесло жизни по меньшей мере 27 человек и оставило более 850 ранеными", — заявила директор регионального бюро ВОЗ
для стран Восточного Средиземноморья Ханан Балхи.
По ее словам, с продолжением спасательных операций число жертв может увеличиться.
В ВОЗ добавили, что направили в районы, затронутые стихийным бедствием, команды медиков-реаниматологов и хирургов-травматологов, которые работают в тесном контакте с местными властями.
"Ситуация в некоторых пострадавших от землетрясения районах критическая, и спасательные команды продолжают работать над оказанием помощи пострадавшим", — подчеркнула Балхи.
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло минувшей ночью на севере Афганистана
, в 45 километрах к востоку-юго-востоку от города Мазари-Шариф. Очаг залегал на глубине десять километров. Толчки ощущались также в Туркмении
, Таджикистане
, Узбекистане
, Киргизии
, Пакистане
, Иране
и даже Индии
.
Из-за землетрясения произошли масштабные сбои в электросети, девять провинций остались без света. В Мазари-Шарифе частично разрушилась всемирно известная Голубая мечеть.
