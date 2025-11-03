Рейтинг@Mail.ru
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 20 человек - РИА Новости, 03.11.2025
08:30 03.11.2025 (обновлено: 16:17 03.11.2025)
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 20 человек
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 20 человек - РИА Новости, 03.11.2025
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 20 человек
Жертвами землетрясения в Афганистане стали не менее 20 человек, более 300 пострадали, передает агентство Рейтер со ссылкой на афганский Минздрав. РИА Новости, 03.11.2025
в мире, афганистан
В мире, Афганистан
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 20 человек

Reuters: число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 20 человек

© AP Photo / Sirat Noori Последствия землетрясения на севере Афганистана
Последствия землетрясения на севере Афганистана - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Sirat Noori
Последствия землетрясения на севере Афганистана
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Жертвами землетрясения в Афганистане стали не менее 20 человек, более 300 пострадали, передает агентство Рейтер со ссылкой на афганский Минздрав.
"Двадцать человек погибли, еще 320 ранены", — говорится в публикации.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Землетрясение в Афганистане ощутили в Узбекистане
Вчера, 00:18
Ранее сообщалось о десяти погибших и 260 раненых.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,3 произошло минувшей ночью в центральной части Афганистана, в 45 километрах к востоку-юго-востоку от города Мазари-Шариф. Очаг залегал на глубине десять километров.
Самые мощные толчки ощущались в городах Айбак, Мазари-Шариф и Маймана. Землетрясение почувствовали в Кабуле, а также в Туркмении, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Пакистане, Иране и даже Индии.
По информации властей провинции Саманган, землетрясение вызвало горный обвал, из-за которого полностью перекрыт участок трассы Балх — Саманган в районе ущелья Ташгурган.
В Мазари-Шарифе частично разрушена всемирно известная Голубая мечеть. По словам сотрудников службы безопасности, обвалилась часть плитки с минаретов, но внутренние части купола и основные колонны не имеют видимых повреждений.

Голубая мечеть, известная также как Мавзолей Али, — символ и визитная карточка Мазари-Шарифа: по некоторым данным, это одно из предполагаемых мест погребения четвертого праведного халифа Али, зятя и двоюродного брата пророка Мухаммеда.

© РИА Новости Голубая мечеть в Мазари-Шарифе
Голубая мечеть (Мазари-Шариф) в Афганистане - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Голубая мечеть в Мазари-Шарифе. Архивное фото
 
В мире Афганистан
 
 
Заголовок открываемого материала