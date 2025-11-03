https://ria.ru/20251103/afganistan-2052587747.html
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 20 человек
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 20 человек - РИА Новости, 03.11.2025
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 20 человек
Жертвами землетрясения в Афганистане стали не менее 20 человек, более 300 пострадали, передает агентство Рейтер со ссылкой на афганский Минздрав. РИА Новости, 03.11.2025
Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 20 человек
Reuters: число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 20 человек
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Жертвами землетрясения в Афганистане стали не менее 20 человек, более 300 пострадали, передает агентство Рейтер
со ссылкой на афганский Минздрав.
"Двадцать человек погибли, еще 320 ранены", — говорится в публикации.
Ранее сообщалось о десяти погибших и 260 раненых.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,3 произошло минувшей ночью в центральной части Афганистана
, в 45 километрах к востоку-юго-востоку от города Мазари-Шариф. Очаг залегал на глубине десять километров.
Самые мощные толчки ощущались в городах Айбак, Мазари-Шариф и Маймана. Землетрясение почувствовали в Кабуле
, а также в Туркмении
, Таджикистане
, Узбекистане
, Киргизии
, Пакистане
, Иране
и даже Индии
.
По информации властей провинции Саманган, землетрясение вызвало горный обвал, из-за которого полностью перекрыт участок трассы Балх
— Саманган в районе ущелья Ташгурган.
В Мазари-Шарифе частично разрушена всемирно известная Голубая мечеть. По словам сотрудников службы безопасности, обвалилась часть плитки с минаретов, но внутренние части купола и основные колонны не имеют видимых повреждений.
Голубая мечеть, известная также как Мавзолей Али, — символ и визитная карточка Мазари-Шарифа: по некоторым данным, это одно из предполагаемых мест погребения четвертого праведного халифа Али, зятя и двоюродного брата пророка Мухаммеда.