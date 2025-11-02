Рейтинг@Mail.ru
В Азербайджане произошли землетрясения магнитудой выше 3,0 - РИА Новости, 02.11.2025
09:11 02.11.2025
В Азербайджане произошли землетрясения магнитудой выше 3,0
В Азербайджане произошли землетрясения магнитудой выше 3,0
Землетрясения магнитудой 3,4 и 3,1 произошли в Исмаиллинском районе в 364 километрах от Баку, сообщает республиканский центр сейсмологической службы при... РИА Новости, 02.11.2025
в мире
азербайджан
баку
азербайджан
баку
в мире, азербайджан, баку
В мире, Азербайджан, Баку
В Азербайджане произошли землетрясения магнитудой выше 3,0

Землетрясения магнитудой выше 3 произошли в центральной части Азербайджана

Сейсмограф. Архивное фото
БАКУ, 2 ноя - РИА Новости. Землетрясения магнитудой 3,4 и 3,1 произошли в Исмаиллинском районе в 364 километрах от Баку, сообщает республиканский центр сейсмологической службы при национальной академии наук республики.
"На территории Исмаиллинского района в 02.50 (01.50 мск) было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда составила 3,1. Очаг подземных толчков находился на глубине 4 километров. Второе землетрясение произошло силой 3,4 балла спустя несколько часов. Подземные толчки произошли на глубине 4 километров", - говорится в сообщении.
Пятого сентября прошлого года республиканский центр сейсмологической службы при национальной академии наук Азербайджана сообщил о землетрясении магнитудой 4,5, которое произошло в Билясуварском районе на юго-западе Азербайджана.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
У берегов Камчатки произошло ощущаемое землетрясение
