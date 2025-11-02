https://ria.ru/20251102/zemletryaseniya--2052474810.html
В Азербайджане произошли землетрясения магнитудой выше 3,0
В Азербайджане произошли землетрясения магнитудой выше 3,0 - РИА Новости, 02.11.2025
В Азербайджане произошли землетрясения магнитудой выше 3,0
Землетрясения магнитудой 3,4 и 3,1 произошли в Исмаиллинском районе в 364 километрах от Баку, сообщает республиканский центр сейсмологической службы при... РИА Новости, 02.11.2025
Землетрясения магнитудой выше 3 произошли в центральной части Азербайджана