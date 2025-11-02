Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:56 02.11.2025 (обновлено: 17:10 02.11.2025)
В Харькове прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Факты ICTV" в Telegram.
Украинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Факты ICTV" в Telegram.
"Взрывы в Харькове", — говорится в публикации.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в городе и области объявили воздушную тревогу. Кроме того, сирены звучат в Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Удар Искандером по месту подготовки к запуску украинских БПЛА в районе Харькова
ВС России нанесли удар по месту подготовки к запуску дронов под Харьковом
17 октября, 15:49
 
