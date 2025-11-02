Вулин рассказал, почему ЕС не решатся отнять активы России

БЕЛГРАД, 2 ноя - РИА Новости. ЕС не решится отнять активы РФ, если будет знать, что последует адекватный ответ, заявил в интервью РИА Новости основатель партии "Движение социалистов", председатель наблюдательного совета "Србиягаз" и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.