Вулин рассказал, почему ЕС не решатся отнять активы России - РИА Новости, 02.11.2025
03:14 02.11.2025
Вулин рассказал, почему ЕС не решатся отнять активы России
Вулин рассказал, почему ЕС не решатся отнять активы России - РИА Новости, 02.11.2025
Вулин рассказал, почему ЕС не решатся отнять активы России
ЕС не решится отнять активы РФ, если будет знать, что последует адекватный ответ, заявил в интервью РИА Новости основатель партии "Движение социалистов",... РИА Новости, 02.11.2025
в мире, россия, украина, сербия, александр вулин, урсула фон дер ляйен, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, российское историческое общество
В мире, Россия, Украина, Сербия, Александр Вулин, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, Российское историческое общество
Вулин рассказал, почему ЕС не решатся отнять активы России

Вулин: ЕС не отнимет активы РФ, если будет знать, что последует адекватный ответ

БЕЛГРАД, 2 ноя - РИА Новости. ЕС не решится отнять активы РФ, если будет знать, что последует адекватный ответ, заявил в интервью РИА Новости основатель партии "Движение социалистов", председатель наблюдательного совета "Србиягаз" и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Она также заявила, что Москва даст гарантированный и очень болезненный ответ в случае конфискации ее замороженных активов.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Отношение Сербии к ЕС не может быть прежним, отметил Вулин
Вчера, 04:04
"Почему бы им не отнять российское имущество, если они всю историю своего существования грабили свои колонии, тех, что был слабее их, ограбят, и Россию - если сочтут, что не понесут за это наказания. Вопрос в том, что Россия готовит как ответ. Только от силы ответа зависит, отнимут ли российское имущество. Если посчитают, что потеряют больше, чем получат, то не сделают этого", - заявил Вулин, бывший замглавы правительства Сербии.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
ЕС хочет через Сербию нанести удар по России, заявил Вулин
Вчера, 04:49
 
В миреРоссияУкраинаСербияАлександр ВулинУрсула фон дер ЛяйенМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияРоссийское историческое общество
 
 
