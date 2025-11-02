Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ВСУ выясняют обстоятельства ликвидации военных при построении - РИА Новости, 02.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 02.11.2025 (обновлено: 22:03 02.11.2025)
СМИ: ВСУ выясняют обстоятельства ликвидации военных при построении
СМИ: ВСУ выясняют обстоятельства ликвидации военных при построении - РИА Новости, 02.11.2025
СМИ: ВСУ выясняют обстоятельства ликвидации военных при построении
Командование ВСУ выясняет обстоятельства ликвидации военных при построении в Днепропетровской области, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на группировку... РИА Новости, 02.11.2025
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
страна.ua
днепропетровская область, вооруженные силы украины, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
СМИ: ВСУ выясняют обстоятельства ликвидации военных при построении

ВСУ подтвердили потери после ударов ВС РФ в Днепропетровской области

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Командование ВСУ выясняет обстоятельства ликвидации военных при построении в Днепропетровской области, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на группировку украинских войск "Восток".
"Проверяются обстоятельства соблюдения и выполнения требований распоряжений главнокомандующего и Генерального штаба ВС Украины о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрете (ограничении) размещения личного состава и проведении совещаний и сборов на открытой местности, а также размещении в не предназначенных для этого местах", — говорится в публикации.

Командование пояснило, что ликвидация и ранение военных могли произойти из-за построения на открытой местности.
Ранее в воскресенье Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах Даниловки, Орестополя и Тихого в Днепропетровской области, а также Гуляйполя, Нового Запорожья и Успеновки в Запорожской. В результате украинские войска потеряли:
  • до 240 военнослужащих;
  • бронетранспортер;
  • две боевые бронированные машины;
  • 13 автомобилей;
  • артиллерийское орудие.
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Удар по полигону ВСУ был нанесен во время построения, заявили в Раде
2 марта, 22:57
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
