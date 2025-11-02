СМИ: ВСУ выясняют обстоятельства ликвидации военных при построении

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Командование ВСУ выясняет обстоятельства ликвидации военных при построении в Днепропетровской области, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на группировку украинских войск "Восток".
«
"Проверяются обстоятельства соблюдения и выполнения требований распоряжений главнокомандующего и Генерального штаба ВС Украины о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрете (ограничении) размещения личного состава и проведении совещаний и сборов на открытой местности, а также размещении в не предназначенных для этого местах", — говорится в публикации.
Командование пояснило, что ликвидация и ранение военных могли произойти из-за построения на открытой местности.
Ранее в воскресенье Минобороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах Даниловки, Орестополя и Тихого в Днепропетровской области, а также Гуляйполя, Нового Запорожья и Успеновки в Запорожской. В результате украинские войска потеряли:
- до 240 военнослужащих;
- бронетранспортер;
- две боевые бронированные машины;
- 13 автомобилей;
- артиллерийское орудие.