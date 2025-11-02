Боевики ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях

"Турок", "Турок", выйди с "Рысью" на связь. "Турок", мы знаем, что ты слышишь нас. Сейчас, друг, сядь, успокойся, посиди, покури пять-десять минут и выйди к нам на связь. Если ты сейчас будешь дальше ловить панику, оно плохо закончится. Сейчас сядь, покури, выйди с нами на связь и слушай дальнейшие указания. Как понял, "Турок"? "Турок", ты слышал, что я тебе сказал?" — говорит старший по званию, но не получает ответа.