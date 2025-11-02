https://ria.ru/20251102/vsu-2052454306.html
Боевики ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях
Боевики ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях - РИА Новости, 02.11.2025
Боевики ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях
Боевики ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости перехвата переговоров между старшим по... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T02:19:00+03:00
2025-11-02T02:19:00+03:00
2025-11-02T06:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_0:146:2500:1552_1920x0_80_0_0_2521daede689b009d53e6c828b634191.jpg
https://ria.ru/20251030/vsu-2051679935.html
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_101:0:2322:1666_1920x0_80_0_0_7c1a2c51bfefee55b4939ae2ad2bf85c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Боевики ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях
Военные ВСУ в Днепропетровской области запаниковали на позициях
ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Боевики ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости перехвата переговоров между старшим по званию и рядовым.
Радиоперехват РИА Новости передали российские силовые структуры.
На записи слышно, как командир ВСУ
безрезультатно вызывает на связь боевика с позывным "Турок", пытаясь успокоить подчиненного, который от паники не может ответить.
"Турок", "Турок", выйди с "Рысью" на связь. "Турок", мы знаем, что ты слышишь нас. Сейчас, друг, сядь, успокойся, посиди, покури пять-десять минут и выйди к нам на связь. Если ты сейчас будешь дальше ловить панику, оно плохо закончится. Сейчас сядь, покури, выйди с нами на связь и слушай дальнейшие указания. Как понял, "Турок"? "Турок", ты слышал, что я тебе сказал?" — говорит старший по званию, но не получает ответа.