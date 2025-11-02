https://ria.ru/20251102/vsu--2052492239.html
ВСУ потеряли до 240 военных в зоне действий "Востока" за сутки
02.11.2025
ВСУ потеряли до 240 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 240 военных в зоне действия подразделений группировки войск "Восток", сообщило в субботу журналистам Минобороны РФ.
