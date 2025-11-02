https://ria.ru/20251102/voronezh-2052554334.html
В Воронеже и Нововоронеже отменили угрозу атаки БПЛА
Угроза удара БПЛА отменена в Воронеже и Нововоронеже, сообщает губернатор области Александр Гусев. РИА Новости, 02.11.2025
безопасность
Безопасность, Воронеж, Нововоронеж, Александр Гусев (губернатор)
В Воронеже и Нововоронеже отменили угрозу атаки беспилотников