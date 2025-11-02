Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже и Нововоронеже отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 02.11.2025
23:54 02.11.2025
В Воронеже и Нововоронеже отменили угрозу атаки БПЛА
В Воронеже и Нововоронеже отменили угрозу атаки БПЛА
Угроза удара БПЛА отменена в Воронеже и Нововоронеже, сообщает губернатор области Александр Гусев. РИА Новости, 02.11.2025
В Воронеже и Нововоронеже отменили угрозу атаки БПЛА

В Воронеже и Нововоронеже отменили угрозу атаки беспилотников

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Угроза удара БПЛА отменена в Воронеже и Нововоронеже, сообщает губернатор области Александр Гусев.
Угроза была объявлена в 22.52 мск воскресенья. Она продлилась около часа.
"Отмена угрозы непосредственного удара БПЛА в Воронеже и Нововоронеже. Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона", - написал Гусев в Telegram-канале.
БезопасностьВоронежНововоронежАлександр Гусев (губернатор)
 
 
