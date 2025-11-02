https://ria.ru/20251102/ukraina-2052513617.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2025
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в воскресенье в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 02.11.2025
