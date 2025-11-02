Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Китай не будет предпринимать шагов в отношении Тайваня - РИА Новости, 02.11.2025
18:55 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/tramp-2052535885.html
Трамп заявил, что Китай не будет предпринимать шагов в отношении Тайваня
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Китая не станут предпринимать шагов в отношении Тайваня, потому что Пекин якобы понимает последствия. РИА Новости, 02.11.2025
в мире, китай, тайвань, сша, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, Тайвань, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп заявил, что Китай не будет предпринимать шагов в отношении Тайваня

Трамп: КНР не будет предпринимать шаги в адрес Тайваня, осознавая последствия

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Китая не станут предпринимать шагов в отношении Тайваня, потому что Пекин якобы понимает последствия.
"Он (лидер КНР Си Цзиньпин - ред.) понимает это, и он понимает это очень хорошо", - заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.
По словам Трампа, лидер КНР не поднимал тему Тайваня. На вопрос о том, что предпримут США, если будет нарушен статус-кво в отношении Тайваня, Трамп заявил, что не станет выдавать своих секретов.
"Вы узнаете, если это случится. И он (лидер КНР - ред.) понимает. Понимает это очень хорошо", - сказал Трамп.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
США и Китай достигли баланса, заявил Бессент
31 октября, 19:28
 
