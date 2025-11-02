https://ria.ru/20251102/tramp-2052535885.html
Трамп заявил, что Китай не будет предпринимать шагов в отношении Тайваня
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Китая не станут предпринимать шагов в отношении Тайваня, потому что Пекин якобы понимает последствия. РИА Новости, 02.11.2025
Трамп заявил, что Китай не будет предпринимать шагов в отношении Тайваня
