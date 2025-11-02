Рейтинг@Mail.ru
Нападающего "Миннесоты" Тарасенко признали третьей звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:52 02.11.2025 (обновлено: 10:04 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/tarasenko--2052479041.html
Нападающего "Миннесоты" Тарасенко признали третьей звездой дня в НХЛ
Нападающего "Миннесоты" Тарасенко признали третьей звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Нападающего "Миннесоты" Тарасенко признали третьей звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Владимир Тарасенко признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T09:52:00+03:00
2025-11-02T10:04:00+03:00
хоккей
спорт
владимир тарасенко
доусон мерсер
филипп курашев
ванкувер кэнакс
нью-джерси девилз
лос-анджелес кингз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052480621_0:20:1536:884_1920x0_80_0_0_f37fefc2787498de3c9bf1e0c693b920.jpg
/20251102/nkhl-2052469062.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052480621_0:0:1536:1152_1920x0_80_0_0_07aed27cae922079c0ba2ac06eee9eea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, владимир тарасенко, доусон мерсер, филипп курашев, ванкувер кэнакс, нью-джерси девилз, лос-анджелес кингз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Владимир Тарасенко, Доусон Мерсер, Филипп Курашев, Ванкувер Кэнакс, Нью-Джерси Девилз, Лос-Анджелес Кингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Нападающего "Миннесоты" Тарасенко признали третьей звездой дня в НХЛ

Российского нападающего "Миннесоты" Тарасенко признали третьей звездой дня в НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Миннесоты"Владимир Тарасенко
Владимир Тарасенко - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Миннесоты"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Владимир Тарасенко признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В ночь на воскресенье по московскому времени "Миннесота" одержала домашнюю победу над "Ванкувер Кэнакс" со счетом 5:2. Тарасенко забросил шайбу и отдал две результативные передачи.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
02 ноября 2025 • начало в 02:00
Завершен
Миннесота
5 : 2
Ванкувер
15:53 • Владимир Тарасенко
(Юэль Эрикссон Эк, Мэттью Болди)
33:49 • Марко Росси
(Маркус Йоханссон, Владимир Тарасенко)
44:07 • Винни Хиностроза
(Юнас Бродин)
45:46 • Юнас Бродин
(Юэль Эрикссон Эк, Владимир Тарасенко)
56:43 • Райан Хартман
(Винни Хиностроза)
25:34 • Дрю О'Коннор
(Маккензи Макичерн, Аату Рятю)
47:00 • Дрю О'Коннор
(Аату Рятю)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Второй звездой стал канадский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Доусон Мерсер, оформивший дубль в гостевой игре против "Лос-Анджелес Кингз" (4:1), первой - форвард "Сан-Хосе Шаркс" Филипп Курашев, два гола которого принесли команде домашнюю победу над "Колорадо Эвеланш" (3:2 ОТ). Вторую шайбу швейцарец забросил в овертайме.
Тарасенко 33 года. Со старта сезона россиянин провел 13 игр, в которых набрал 8 очков (2 гола + 6 передач).
Хоккеисты Рейнджерс - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Дебютный гол Гаврикова за "Рейнджерс" помог команде обыграть "Сиэтл" в НХЛ
2 ноября, 08:02
 
ХоккейСпортВладимир ТарасенкоДоусон МерсерФилипп КурашевВанкувер КэнаксНью-Джерси ДевилзЛос-Анджелес КингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала