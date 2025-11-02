https://ria.ru/20251102/tarasenko--2052479041.html
Нападающего "Миннесоты" Тарасенко признали третьей звездой дня в НХЛ
Нападающего "Миннесоты" Тарасенко признали третьей звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Нападающего "Миннесоты" Тарасенко признали третьей звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Владимир Тарасенко признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). РИА Новости Спорт, 02.11.2025
2025-11-02T09:52:00+03:00
2025-11-02T09:52:00+03:00
2025-11-02T10:04:00+03:00
хоккей
спорт
владимир тарасенко
доусон мерсер
филипп курашев
ванкувер кэнакс
нью-джерси девилз
лос-анджелес кингз
Нападающего "Миннесоты" Тарасенко признали третьей звездой дня в НХЛ
