На Солнце возобновились сильные вспышки
Наука
 
02.11.2025
На Солнце возобновились сильные вспышки
На Солнце возобновились сильные вспышки
После двухнедельного перерыва на Солнце возобновились сильные вспышки, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости, 02.11.2025
Новости
На Солнце возобновились сильные вспышки

На Солнце после двухнедельного перерыва возобновились сильные вспышки

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. После двухнедельного перерыва на Солнце возобновились сильные вспышки, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"На Солнце фиксируется возобновление сильной вспышечной активности, последний раз наблюдавшейся в середине октября и прерванной на две недели", — говорится в Telegram-канале лаборатории.
Так, около четырех часов утра астрономы зафиксировали на восточном крае звезды вспышку уровня М1.0.

М — четвертый из пяти классов солнечной активности. Выше располагаются только самые сильные события уровня X.

"Вспышка наблюдалась около 11 минут с 03:26 до 03:37 по московскому времени. Событие не окажет воздействия на Землю", — уточнили в Лаборатории.
По мнению ученых, эта вспышка стала предвестником длительного всплеска солнечной активности, пик которого придется с 3 по 9 ноября. Сейчас на левом краю Солнца выходят к Земле два мощных центра активности. Они заметны по крупным магнитным петлям с высотой до 200-300 тысяч километров (примерно в 16-24 раза больше Земли).
Одна из областей получила в каталоге номер 4272. Но ночной взрыв произошел не там, а в расположенной ниже еще более крупной области, пока не имеющей номера (так как она все еще находится за краем солнечного диска и не вышла к Земле полностью).
"Исходя из того, что это не помешало ей начать уже сейчас формировать события сильного уровня, взрывной потенциал и энергия центра могут быть огромными. По-видимому, еще около двух-трех дней происходящими здесь процессами можно будет любоваться как чисто эстетическим зрелищем. С середины будущей недели они начнут бить уже по Земле", — прогнозируют астрономы.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури могут повлиять на работу коротковолновой связи и навигационных систем, привести к сбоям напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

