Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления детей в Дагестане
Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления детей в Дагестане
Возбудитель дизентерии стал причиной отравления 10 детей в Казбековском районе Дагестана, предварительно, инфекция передалась от сотрудников детских садов,... РИА Новости, 02.11.2025
казбековский район
республика дагестан
МАХАЧКАЛА, 2 ноя - РИА Новости. Возбудитель дизентерии стал причиной отравления 10 детей в Казбековском районе Дагестана, предварительно, инфекция передалась от сотрудников детских садов, которые были бессимптомными носителями, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.
Ранее в администрации Казбековского района
сообщили, что в центральную районную больницу с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали шесть детей дошкольного и школьного возраста, еще четверо больных детей находятся на амбулаторном лечении. Все заболевшие – жители селения Дылым. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Прокуратура республики организовала проверку.
"По результатам лабораторных исследований клинического материала с использованием молекулярно-генетических методов был установлен возбудитель заболевания – шигелла (возбудитель дизентерии). По предварительным выводам, реализация случаев заболевания произошла через бессимптомных носителей среди персонала детских садов, у которых также выявлен возбудитель дизентерии. Механизм передачи инфекции – фекально-оральный, путь передачи – контактно-бытовой", – говорится в сообщении.
Для локализации случаев проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Работа детских садов приостановлена, добавили в пресс-службе.