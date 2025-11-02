Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления детей в Дагестане - РИА Новости, 02.11.2025
18:02 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/rospotrebnadzor-2052531487.html
Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления детей в Дагестане
Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления детей в Дагестане
Возбудитель дизентерии стал причиной отравления 10 детей в Казбековском районе Дагестана, предварительно, инфекция передалась от сотрудников детских садов,... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T18:02:00+03:00
2025-11-02T18:02:00+03:00
происшествия
Казбековский район, Республика Дагестан, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления детей в Дагестане

Отравившиеся в Дагестане дети могли подхватить инфекцию от персонала детсадов

МАХАЧКАЛА, 2 ноя - РИА Новости. Возбудитель дизентерии стал причиной отравления 10 детей в Казбековском районе Дагестана, предварительно, инфекция передалась от сотрудников детских садов, которые были бессимптомными носителями, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.
Ранее в администрации Казбековского района сообщили, что в центральную районную больницу с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали шесть детей дошкольного и школьного возраста, еще четверо больных детей находятся на амбулаторном лечении. Все заболевшие – жители селения Дылым. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Прокуратура республики организовала проверку.
Больничная палата - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Бурятии выписали последнего пациента после массового отравления
31 октября, 05:55
"По результатам лабораторных исследований клинического материала с использованием молекулярно-генетических методов был установлен возбудитель заболевания – шигелла (возбудитель дизентерии). По предварительным выводам, реализация случаев заболевания произошла через бессимптомных носителей среди персонала детских садов, у которых также выявлен возбудитель дизентерии. Механизм передачи инфекции – фекально-оральный, путь передачи – контактно-бытовой", – говорится в сообщении.
Для локализации случаев проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Работа детских садов приостановлена, добавили в пресс-службе.
Праздничный стол - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике кишечных инфекций в праздники
Вчера, 03:02
 
Казбековский районРеспублика ДагестанФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
