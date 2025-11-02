Роспотребнадзор назвал возможную причину отравления детей в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 2 ноя - РИА Новости. Возбудитель дизентерии стал причиной отравления 10 детей в Казбековском районе Дагестана, предварительно, инфекция передалась от сотрудников детских садов, которые были бессимптомными носителями, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

"По результатам лабораторных исследований клинического материала с использованием молекулярно-генетических методов был установлен возбудитель заболевания – шигелла (возбудитель дизентерии). По предварительным выводам, реализация случаев заболевания произошла через бессимптомных носителей среди персонала детских садов, у которых также выявлен возбудитель дизентерии. Механизм передачи инфекции – фекально-оральный, путь передачи – контактно-бытовой", – говорится в сообщении.