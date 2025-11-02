https://ria.ru/20251102/reys-2052466780.html
Авиарейс Волгоград - Дубай задерживается на 20 часов
Авиарейс Волгоград - Дубай задерживается на 20 часов
Авиарейс Волгоград - Дубай задерживается на 20 часов из-за вводившихся ограничений работы аэропорта вылета, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. РИА Новости, 02.11.2025
Авиарейс Волгоград - Дубай задерживается на 20 часов
