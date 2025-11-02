В Павлограде поразили промышленное предприятие

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Промышленное предприятие поражено взрывами в Павлограде в Днепропетровской области, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее в воскресенье это же издание сообщало о взрывах в городе.
"В Павлограде был прилёт по промышленному предприятию, сообщает ГосЧС. Ранее местные паблики сообщали об огромном пожаре в городе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
О каком объекте идет речь, не уточняется.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.