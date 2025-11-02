Рейтинг@Mail.ru
В России появится новый праздник - РИА Новости, 02.11.2025
11:06 02.11.2025 (обновлено: 14:19 02.11.2025)
В России появится новый праздник
В России появится новый праздник
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник - День сварщика, он будет отмечаться в конце мая, сообщили РИА Новости, 02.11.2025
В России появится новый праздник

В России в последнюю пятницу мая будут праздновать День сварщика

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник - День сварщика, он будет отмечаться в конце мая, сообщили в правительстве РФ.
“Новый профессиональный праздник – День сварщика - будет отмечаться в конце весны. Закрепить его в календаре распорядился Председатель Правительства Михаил Мишустин”, - говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что праздничной датой предлагается сделать последнюю пятницу мая, поскольку именно этот день неформально утвердился в профессиональном сообществе сварщиков.
Минпромторгу поручено в срок до 1 декабря 2025 года закрепить принятое решение нормативным правовым актом”, - добавили в российском кабмине.
В правительстве напомнили, что с инициативой установления праздника обратились представители Национального агентства контроля сварки, а также ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга.
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Михаил МишустинРоссияСанкт-ПетербургОбщество
 
 
