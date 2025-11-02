https://ria.ru/20251102/prazdnik-2052486232.html
В России появится новый праздник
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник - День сварщика, он будет отмечаться в конце мая, сообщили РИА Новости, 02.11.2025
В России в последнюю пятницу мая будут праздновать День сварщика