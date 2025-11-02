Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области при пожаре погибли мужчина и двое детей
11:20 02.11.2025 (обновлено: 11:23 02.11.2025)
В Ленинградской области при пожаре погибли мужчина и двое детей
В Ленинградской области при пожаре погибли мужчина и двое детей - РИА Новости, 02.11.2025
В Ленинградской области при пожаре погибли мужчина и двое детей
Мужчина и двое детей возрастом 13 и 9 лет погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T11:20:00+03:00
2025-11-02T11:23:00+03:00
происшествия
ленинградская область
россия
ломоносовский район
ленинградская область
россия
ломоносовский район
происшествия, ленинградская область, россия, ломоносовский район
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Ломоносовский район
В Ленинградской области при пожаре погибли мужчина и двое детей

В Ленобласти при пожаре погибли мужчина и двое детей возрастом 13 и 9 лет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Мужчина и двое детей возрастом 13 и 9 лет погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
"По данным следствия, 2 ноября 2025 года после ликвидации пожара в доме в поселке Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области обнаружены тела 40-летнего мужчины и двух детей возрастом 13 и 9 лет со следами термического воздействия", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Следственным органами назначены судебно-медицинские, пожаротехническая экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ликвидация возгорания в жилом многоэтажном доме в Сочи. 31 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Сочи трое детей и женщина пострадали при пожаре
31 октября, 16:43
 
ПроисшествияЛенинградская областьРоссияЛомоносовский район
 
 
