В Ленинградской области при пожаре погибли мужчина и двое детей
В Ленинградской области при пожаре погибли мужчина и двое детей - РИА Новости, 02.11.2025
В Ленинградской области при пожаре погибли мужчина и двое детей
Мужчина и двое детей возрастом 13 и 9 лет погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T11:20:00+03:00
2025-11-02T11:20:00+03:00
2025-11-02T11:23:00+03:00
происшествия
ленинградская область
россия
ломоносовский район
ленинградская область
россия
ломоносовский район
2025
В Ленинградской области при пожаре погибли мужчина и двое детей
В Ленобласти при пожаре погибли мужчина и двое детей возрастом 13 и 9 лет