В ЛНР более 6,5 тысяч абонентов остались без электричества после атаки БПЛА - РИА Новости, 02.11.2025
13:38 02.11.2025
В ЛНР более 6,5 тысяч абонентов остались без электричества после атаки БПЛА
происшествия
луганская народная республика
украина
леонид пасечник
вооруженные силы украины
луганская народная республика
украина
происшествия, луганская народная республика, украина, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Происшествия, Луганская Народная Республика, Украина, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
В ЛНР более 6,5 тысяч абонентов остались без электричества после атаки БПЛА

Пасечник: в ЛНР более 6,5 тыс абонентов остались без света после атаки БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Линии электропередач. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 ноя – РИА Новости. Более 6,5 тысячи абонентов остались без электричества в ЛНР после ночной атаки БПЛА ВСУ на подстанции, ведутся восстановительные работы, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.
Ранее Пасечник заявил, что массированная атака ВСУ на энергетический комплекс ЛНР произошла минувшей ночью в Луганской Народной Республике, украинские БПЛА ударили по подстанциям в четырёх муниципалитетах.
"В республике провели заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения региона. Сейчас обесточено свыше 6,5 тысячи абонентов после ночной атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на энергетическую инфраструктуру", - сообщил Пасечник.
Уточняется, что по резервным схемам удалось частично восстановить электроснабжение для потребителей ряда городов, без света еще остается часть жителей Алчевска и поселка Луначарский Свердловского муниципального округа.
"Важно, что медицинские и социально-значимые объекты обеспечены электроэнергией за счет резервных источников питания. Энергетики работают в круглосуточном режиме до полного устранения последствий", - пояснил Пасечник.
В Сумах после взрывов пропало электричество
Вчера, 19:51
