В ЛНР более 6,5 тысяч абонентов остались без электричества после атаки БПЛА
В ЛНР более 6,5 тысяч абонентов остались без электричества после атаки БПЛА - РИА Новости, 02.11.2025
В ЛНР более 6,5 тысяч абонентов остались без электричества после атаки БПЛА
Более 6,5 тысячи абонентов остались без электричества в ЛНР после ночной атаки БПЛА ВСУ на подстанции, ведутся восстановительные работы, сообщил глава... РИА Новости, 02.11.2025
происшествия
луганская народная республика
украина
леонид пасечник
вооруженные силы украины
луганская народная республика
украина
В ЛНР более 6,5 тысяч абонентов остались без электричества после атаки БПЛА
Пасечник: в ЛНР более 6,5 тыс абонентов остались без света после атаки БПЛА