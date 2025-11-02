https://ria.ru/20251102/ogranicheniya-2052482380.html
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 02.11.2025
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты