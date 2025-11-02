Рейтинг@Mail.ru
Три очка Тарасенко помогли "Миннесоте" прервать серию поражений
Хоккей
 
04:56 02.11.2025
Три очка Тарасенко помогли "Миннесоте" прервать серию поражений
Три очка Тарасенко помогли "Миннесоте" прервать серию поражений - РИА Новости Спорт, 02.11.2025
Три очка Тарасенко помогли "Миннесоте" прервать серию поражений
Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" обыграли "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 02.11.2025
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
миннесота уайлд
ванкувер кэнакс
владимир тарасенко
кирилл капризов
яков тренин
/20251102/khokkey-2052459004.html
национальная хоккейная лига (нхл), миннесота уайлд, ванкувер кэнакс, владимир тарасенко, кирилл капризов, яков тренин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Миннесота Уайлд, Ванкувер Кэнакс, Владимир Тарасенко, Кирилл Капризов, Яков Тренин
Три очка Тарасенко помогли "Миннесоте" прервать серию поражений

Гол и две передачи Тарасенко помогли "Миннесоте" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" обыграли "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
02 ноября 2025 • начало в 02:00
Завершен
Миннесота
5 : 2
Ванкувер
15:53 • Владимир Тарасенко
(Юэль Эрикссон Эк, Мэттью Болди)
33:49 • Марко Росси
(Маркус Йоханссон, Владимир Тарасенко)
44:07 • Винни Хиностроза
(Юнас Бродин)
45:46 • Юнас Бродин
(Юэль Эрикссон Эк, Владимир Тарасенко)
56:43 • Райан Хартман
(Винни Хиностроза)
25:34 • Дрю О'Коннор
(Маккензи Макичерн, Аату Рятю)
47:00 • Дрю О'Коннор
(Аату Рятю)
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1). В составе "Миннесоты" шайбы забросили российский нападающий Владимир Тарасенко (16-я минута), Марко Росси (34), Винни Хиностроза (45), Юнас Бродин (46) и Райан Хартман (57). У "Ванкувера" дубль оформил Дрю О'Коннор (26, 47).
Владимир Тарасенко также отметился двумя голевыми передачами и был признан третьей звездой матча. Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов нанес два броска в створ ворот, заблокировал один бросок и очков не набрал. Форвард "Уайлд" Яков Тренин один раз бросил в створ и применил два силовых приема.
"Миннесота" одержала первую победу после серии из пяти поражений. "Ванкувер" потерпел пятое поражение в последних семи матчах.
Хоккей
 
