Три очка Тарасенко помогли "Миннесоте" прервать серию поражений

Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1). В составе "Миннесоты" шайбы забросили российский нападающий Владимир Тарасенко (16-я минута), Марко Росси (34), Винни Хиностроза (45), Юнас Бродин (46) и Райан Хартман (57). У "Ванкувера" дубль оформил Дрю О'Коннор (26, 47).
Владимир Тарасенко также отметился двумя голевыми передачами и был признан третьей звездой матча. Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов нанес два броска в створ ворот, заблокировал один бросок и очков не набрал. Форвард "Уайлд" Яков Тренин один раз бросил в створ и применил два силовых приема.
"Миннесота" одержала первую победу после серии из пяти поражений. "Ванкувер" потерпел пятое поражение в последних семи матчах.
