Дмитриев рассказал, сколько ЕС и Британия потратили на оружие для Украины

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Евросоюз и Великобритания потратили более 100 миллиардов евро на оружие для Украины, этого бы хватило, чтобы безопасно репатриировать их каждого нелегального мигранта, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

ЕС и Великобритания вложили более 100 миллиардов евро в оружие для Украины . Этих же денег хватило бы, чтобы безопасно репатриировать по сути каждого нелегального мигранта из ЕС и Великобритании, предлагая более 34 тысяч евро каждому за добровольное возвращение и реинтеграцию", - написал Дмитриев в соцсети Х

По его данным, в ЕС и Великобритании находятся 3,4 миллиона нелегальных мигрантов, а реальная стоимость безопасной репатриации всех из них, включая затраты в размере по 10 тысяч евро на добровольное возвращение и реинтеграцию каждого, составляет 34 миллиарда евро.

"Сто миллиардов евро - это более чем трёхкратный запас на то, чтобы каждый нелегальный мигрант покинул страну, спасая западную цивилизацию от самоубийства", - добавил он.

Дмитриев отметил, что в реальности может быть достижим уровень репатриации в 50%, а остальные деньги могут быть разворованы подстрекающими к войне политиками, такими как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие, получающие крупные откаты от военных подрядчиков и желающие продолжения украинского конфликта.

Европейская комиссия ( ЕК ) в марте выступила с предложением по ужесточению методов борьбы с нелегальными мигрантами, предложив, в том числе, создавать центры содержания нелегалов за пределами ЕС, несмотря на то, что это не предусмотрено европейскими правилами.