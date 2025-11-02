Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев рассказал, сколько ЕС и Британия потратили на оружие для Украины - РИА Новости, 02.11.2025
16:04 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/dmitriev-2052515258.html
Дмитриев рассказал, сколько ЕС и Британия потратили на оружие для Украины
Дмитриев рассказал, сколько ЕС и Британия потратили на оружие для Украины - РИА Новости, 02.11.2025
Дмитриев рассказал, сколько ЕС и Британия потратили на оружие для Украины
Евросоюз и Великобритания потратили более 100 миллиардов евро на оружие для Украины, этого бы хватило, чтобы безопасно репатриировать их каждого нелегального... РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T16:04:00+03:00
2025-11-02T16:04:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/29/1563022914_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_9b994b83ffdfd1d8e78fb3875730fa5a.jpg
https://ria.ru/20251030/eksport-2051877526.html
https://ria.ru/20251030/dmitriev-2051678119.html
в мире, великобритания, украина, россия, кирилл дмитриев, борис джонсон, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия
В мире, Великобритания, Украина, Россия, Кирилл Дмитриев, Борис Джонсон, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, Еврокомиссия
Дмитриев рассказал, сколько ЕС и Британия потратили на оружие для Украины

Дмитриев: ЕС и Британия потратили более 100 млрд евро на оружие для Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Евросоюз и Великобритания потратили более 100 миллиардов евро на оружие для Украины, этого бы хватило, чтобы безопасно репатриировать их каждого нелегального мигранта, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"ЕС и Великобритания вложили более 100 миллиардов евро в оружие для Украины. Этих же денег хватило бы, чтобы безопасно репатриировать по сути каждого нелегального мигранта из ЕС и Великобритании, предлагая более 34 тысяч евро каждому за добровольное возвращение и реинтеграцию", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Дмитриев предположил, почему ЕС запретил экспорт унитазов в Россию
30 октября, 16:22
По его данным, в ЕС и Великобритании находятся 3,4 миллиона нелегальных мигрантов, а реальная стоимость безопасной репатриации всех из них, включая затраты в размере по 10 тысяч евро на добровольное возвращение и реинтеграцию каждого, составляет 34 миллиарда евро.
"Сто миллиардов евро - это более чем трёхкратный запас на то, чтобы каждый нелегальный мигрант покинул страну, спасая западную цивилизацию от самоубийства", - добавил он.
Дмитриев отметил, что в реальности может быть достижим уровень репатриации в 50%, а остальные деньги могут быть разворованы подстрекающими к войне политиками, такими как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие, получающие крупные откаты от военных подрядчиков и желающие продолжения украинского конфликта.
Европейская комиссия (ЕК) в марте выступила с предложением по ужесточению методов борьбы с нелегальными мигрантами, предложив, в том числе, создавать центры содержания нелегалов за пределами ЕС, несмотря на то, что это не предусмотрено европейскими правилами.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Россия готова принять британских политических диссидентов, заявил Дмитриев
30 октября, 01:45
 
В миреВеликобританияУкраинаРоссияКирилл ДмитриевБорис ДжонсонЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийЕврокомиссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
