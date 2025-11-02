https://ria.ru/20251102/dagestan-2052546958.html
В Дагестане в ДТП погибли два человека
Два человека погибли, шестеро, в том числе трое детей, госпитализированы в результате столкновения двух автомобилей в Кайтагском районе Дагестана, сообщает ГУ... РИА Новости, 02.11.2025
происшествия
республика дагестан
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
hyundai creta
республика дагестан
россия
