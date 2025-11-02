Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 02.11.2025
21:36 02.11.2025
В Дагестане в ДТП погибли два человека
В Дагестане в ДТП погибли два человека
Два человека погибли, шестеро, в том числе трое детей, госпитализированы в результате столкновения двух автомобилей в Кайтагском районе Дагестана, сообщает ГУ МЧС России по республике.
В Дагестане в ДТП погибли два человека

В Дагестане в ДТП погибли два человека, шестеро пострадали

МАХАЧКАЛА, 2 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, шестеро, в том числе трое детей, госпитализированы в результате столкновения двух автомобилей в Кайтагском районе Дагестана, сообщает ГУ МЧС России по республике.
"Вблизи населенного пункта Газия Кайтагского района произошло ДТП. Столкнулось два легковых автомобиля "Лада Гранта" и Hyundai Solaris. Пострадали восемь человек, из них двое погибли. Госпитализированы шесть человек, в том числе трое детей", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Среди пострадавших есть те, кто в тяжелом состоянии, отметили в ведомстве.
Как уточняет пресс-служба МВД Дагестана, около 17.00 мск воскресенья на автодороге "Маджалис-Шилаги-Варсид" в Кайтагском районе 37-летний местный житель за рулем "Лада Гранта" выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris. По данным ведомства, в ДТП погибли водитель "Лады" и его 64-летняя пассажирка.
