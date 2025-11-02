Рейтинг@Mail.ru
Под Воронежем при атаке БПЛА получило повреждения административное здание - РИА Новости, 02.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:15 02.11.2025
Под Воронежем при атаке БПЛА получило повреждения административное здание
Под Воронежем при атаке БПЛА получило повреждения административное здание
Административное здание повреждено в результате падения обломков БПЛА в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 02.11.2025
специальная военная операция на украине
воронежская область
воронеж
александр гусев (губернатор)
происшествия
воронежская область
воронеж
воронежская область, воронеж, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
Под Воронежем при атаке БПЛА получило повреждения административное здание

Под Воронежем от обломков БПЛА получило повреждения административное здание

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Административное здание повреждено в результате падения обломков БПЛА в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном городском округе и трех районах Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены пять БПЛА... В результате падения фрагментов БПЛА в одном из муниципалитетов незначительные повреждения получило административное здание", - написал он в Telegram-канале.
Гусев отметил, что, предварительно, пострадавших нет.
