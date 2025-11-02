https://ria.ru/20251102/bpla--2052475345.html
Под Воронежем при атаке БПЛА получило повреждения административное здание
Под Воронежем при атаке БПЛА получило повреждения административное здание - РИА Новости, 02.11.2025
Под Воронежем при атаке БПЛА получило повреждения административное здание
Административное здание повреждено в результате падения обломков БПЛА в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 02.11.2025
