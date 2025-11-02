Рейтинг@Mail.ru
"Ливерпуль" прервал серию из четырех поражений в АПЛ
Футбол
 
01:00 02.11.2025 (обновлено: 04:33 02.11.2025)
"Ливерпуль" прервал серию из четырех поражений в АПЛ
"Ливерпуль" прервал серию из четырех поражений в АПЛ
"Ливерпуль" дома одержал победу над "Астон Виллой" в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 02.11.2025
"Ливерпуль" прервал серию из четырех поражений в АПЛ

"Ливерпуль" обыграл "Астон Виллу" в матче 10-го тура АПЛ

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Ливерпуль" дома одержал победу над "Астон Виллой" в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Мохамед Салах (45+1) и Райан Гравенберх (58).
Ливерпуль
2 : 0
Астон Вилла
45‎’‎ • Мохамед Салах
58‎’‎ • Райан Гравенберх
(Алексис Макаллистер)
Салах стал третьим футболистом "Ливерпуля", забившим за клуб 250 голов во всех соревнованиях. Больше только у Иана Раша (346) и Роджера Ханта (285).
"Ливерпуль", действующий чемпион Англии, прервал серию из четырех поражений в премьер-лиге. Подопечные Арне Слота, набрав 18 очков, поднялись на третье место в турнирной таблице. "Астон Вилла" (15) занимает 11-ю строчку.
В следующем туре "Ливерпуль" 9 ноября сыграет в гостях с "Манчестер Сити", в этот же день "Астон Вилла" примет "Борнмут".
