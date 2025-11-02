"Ливерпуль" прервал серию из четырех поражений в АПЛ

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Ливерпуль" дома одержал победу над "Астон Виллой" в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Мохамед Салах (45+1) и Райан Гравенберх (58).
01 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
45’ • Мохамед Салах
58’ • Райан Гравенберх
Салах стал третьим футболистом "Ливерпуля", забившим за клуб 250 голов во всех соревнованиях. Больше только у Иана Раша (346) и Роджера Ханта (285).
"Ливерпуль", действующий чемпион Англии, прервал серию из четырех поражений в премьер-лиге. Подопечные Арне Слота, набрав 18 очков, поднялись на третье место в турнирной таблице. "Астон Вилла" (15) занимает 11-ю строчку.
В следующем туре "Ливерпуль" 9 ноября сыграет в гостях с "Манчестер Сити", в этот же день "Астон Вилла" примет "Борнмут".
