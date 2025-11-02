Суд признал незаконным соглашение об алиментах, нарушающее интересы ребенка

"Соглашение об уплате алиментов является недействительным, если оно существенно нарушает интересы ребенка ... Размер установленных соглашением алиментов не мог обеспечить минимальных жизненных потребностей ребенка, поскольку составляет менее половины прожиточного минимума для детей и ниже того размера алиментов, который ребенок мог бы получить при их взыскании в судебном порядке, в связи с чем суд признал соглашение недействительным, взыскал с ответчика в пользу истца алименты на несовершеннолетнего ребенка в размере одного прожиточного минимума, установленного для детей в Ленинградской области", - указал суд.