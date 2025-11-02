https://ria.ru/20251102/alimenty-2052465708.html
Суд признал незаконным соглашение об алиментах, нарушающее интересы ребенка
Суд признал незаконным соглашение об алиментах, нарушающее интересы ребенка
Третий кассационный суд общей юрисдикции признал незаконным соглашение об алиментах, по которому отец обязался платить сумму ниже половины прожиточного минимума
Суд признал незаконным соглашение об алиментах, нарушающее интересы ребенка
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Третий кассационный суд общей юрисдикции признал незаконным соглашение об алиментах, по которому отец обязался платить сумму ниже половины прожиточного минимума для ребенка, сказано в материалах суда, которые изучило РИА Новости.
Суд рассмотрел спор бывших супругов из Ленинградской области
. При разводе они заключили соглашение, согласно которому отец обязался платить определенную сумму алиментов на ребенка. Однако позднее бывшая жена обратилась в суд - указанная там сумма была меньше половины прожиточного минимума на ребенка.
В итоге суд признал соглашение недействительным и обязал отца платить ребенку сумму, равную прожиточному минимуму.
"Соглашение об уплате алиментов является недействительным, если оно существенно нарушает интересы ребенка ... Размер установленных соглашением алиментов не мог обеспечить минимальных жизненных потребностей ребенка, поскольку составляет менее половины прожиточного минимума для детей и ниже того размера алиментов, который ребенок мог бы получить при их взыскании в судебном порядке, в связи с чем суд признал соглашение недействительным, взыскал с ответчика в пользу истца алименты на несовершеннолетнего ребенка в размере одного прожиточного минимума, установленного для детей в Ленинградской области", - указал суд.