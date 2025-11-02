МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Запад столкнется с разрушительными последствиями изъятия российских активов в случае одобрения "репарационного кредита", заявило издание Strategic Culture.
"Для любого человека, который разбирается в истории, очевидно, что Европа подложила как финансовую, так и политическую бомбу под свой же фундамент, совершенно не обращая внимания на последствия, с которыми придется столкнуться ее народу", — отмечается в материале.
Издание подчеркнуло, что единственный способ для Европы защитить своих налогоплательщиков — это добиться поражения России на поле боя и дальнейшего ее согласия выплатить огромные репарации. Как отмечается в материале, этот план для любого здравомыслящего человека звучит абсурдно "от начала и до конца".
Изъятие российских активов станет проигрышем не только в экономическом, но и в политическом плане. В случае одобрения этой схемы Европа для России получит имидж "вора и лицемера", отмечается в статье.
Ситуация с замороженными средствами
Ранее Welt am Sonntag сообщало, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".
В Москве не раз называли подобные инициативы воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России.
В ответ Москва ввела зеркальные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно только с разрешения правительственной комиссии.