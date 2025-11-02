Рейтинг@Mail.ru
"Подложила бомбу". На Западе выступили с предупреждением об активах России - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 02.11.2025
https://ria.ru/20251102/aktivy-2052550322.html
"Подложила бомбу". На Западе выступили с предупреждением об активах России
"Подложила бомбу". На Западе выступили с предупреждением об активах России - РИА Новости, 02.11.2025
"Подложила бомбу". На Западе выступили с предупреждением об активах России
Запад столкнется с разрушительными последствиями изъятия российских активов в случае одобрения "репарационного кредита", заявило издание Strategic Culture. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T22:38:00+03:00
2025-11-02T22:38:00+03:00
в мире
европа
россия
украина
урсула фон дер ляйен
евросоюз
g7
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003410445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3643e1ae21232025a7eae5cbcc13db2.jpg
https://ria.ru/20251102/ugroza-2052536234.html
https://ria.ru/20251102/ukraina-2052512338.html
европа
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003410445_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_2b92d1b657cc146022626a3bbd1880fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, g7, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Европа, Россия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, G7, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
"Подложила бомбу". На Западе выступили с предупреждением об активах России

Strategic Culture: афера активами России окажется разрушительной для Европы

© AP Photo / Omar HavanaГлава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Omar Havana
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Запад столкнется с разрушительными последствиями изъятия российских активов в случае одобрения "репарационного кредита", заявило издание Strategic Culture.
"Для любого человека, который разбирается в истории, очевидно, что Европа подложила как финансовую, так и политическую бомбу под свой же фундамент, совершенно не обращая внимания на последствия, с которыми придется столкнуться ее народу", — отмечается в материале.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В британском парламенте сделали истеричное заявление о войне с Россией
Вчера, 19:03
Издание подчеркнуло, что единственный способ для Европы защитить своих налогоплательщиков — это добиться поражения России на поле боя и дальнейшего ее согласия выплатить огромные репарации. Как отмечается в материале, этот план для любого здравомыслящего человека звучит абсурдно "от начала и до конца".
Автор статьи подчеркнул, что Россия обладает преимуществом на поле боя и, в случае отказа Украины сесть за стол переговоров, Киев столкнется с разрушительными последствиями.
Изъятие российских активов станет проигрышем не только в экономическом, но и в политическом плане. В случае одобрения этой схемы Европа для России получит имидж "вора и лицемера", отмечается в статье.
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах клиринговой системы Euroclear.
Ранее Welt am Sonntag сообщало, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".
В Москве не раз называли подобные инициативы воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России.
В ответ Москва ввела зеркальные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно только с разрешения правительственной комиссии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
На Западе обвинили Украину в "атаках" на страны ЕС
Вчера, 15:40
 
В миреЕвропаРоссияУкраинаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзG7ЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала