Победителями чемпионата "Абилимпикс" стали 450 человек

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Победителями национального чемпионата "Абилимпикс" в 2025 году стали 450 человек, сообщили в Минпросвещения.
«
"Победителями чемпионата стали 450 человек. Они получили сертификаты на дополнительное образование и дополнительное профессиональное образование, а также на приобретение специализированных технических средств реабилитации", — говорится в сообщении.
Чернышенко рассказал о возможностях для бойцов СВО на "Абилимпиксе"
31 октября, 18:15
По словам замглавы ведомства Владимира Желонкина, площадку чемпионата "Абилимпикс" посетили более 16 тысяч человек, в том числе представители 17 дружественных государств.
«
"Можно было не только соревноваться, но и знакомиться с важными техническими средствами, которые помогают участникам в жизни. Все финалисты — настоящие мастера, нам дорог каждый", — сказал он.
Желонкин вручил награды представителям регионов, ставших лидерами медального зачета. Первое место заняла Москва (101 медаль), второе — Республика Татарстан (56 медалей), третье — Санкт-Петербург (45 медалей).
Национальный чемпионат "Абилимпикс" — это проект, направленный на привлечение внимания общества к профессиональным возможностям инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.