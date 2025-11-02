Рейтинг@Mail.ru
Победителями чемпионата "Абилимпикс" стали 450 человек - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
17:07 02.11.2025 (обновлено: 19:58 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/abilimpiks-2052526037.html
Победителями чемпионата "Абилимпикс" стали 450 человек
Победителями чемпионата "Абилимпикс" стали 450 человек - РИА Новости, 02.11.2025
Победителями чемпионата "Абилимпикс" стали 450 человек
Победителями национального чемпионата "Абилимпикс" в 2025 году стали 450 человек, сообщили в Минпросвещения. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T17:07:00+03:00
2025-11-02T19:58:00+03:00
хорошие новости
россия
москва
республика татарстан (татарстан)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052525303_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_352c1074221b736e8e6ba1850a4dc895.jpg
https://ria.ru/20251031/abilimpiks-2052175578.html
https://ria.ru/20251030/putin-2051935544.html
россия
москва
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052525303_136:0:1020:663_1920x0_80_0_0_56c14823d9ba853bdc0d259698b5fe88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, республика татарстан (татарстан), общество
Хорошие новости, Россия, Москва, Республика Татарстан (Татарстан), Общество
Победителями чемпионата "Абилимпикс" стали 450 человек

Победителями чемпионата "Абилимпикс" в 2025 году стали 450 человек

© Фото : Правительство РоссииТоржественная церемония закрытия чемпионата "Абилимпикс"
Торжественная церемония закрытия чемпионата Абилимпикс - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : Правительство России
Торжественная церемония закрытия чемпионата "Абилимпикс"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Победителями национального чемпионата "Абилимпикс" в 2025 году стали 450 человек, сообщили в Минпросвещения.
«
"Победителями чемпионата стали 450 человек. Они получили сертификаты на дополнительное образование и дополнительное профессиональное образование, а также на приобретение специализированных технических средств реабилитации", — говорится в сообщении.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Чернышенко рассказал о возможностях для бойцов СВО на "Абилимпиксе"
31 октября, 18:15
По словам замглавы ведомства Владимира Желонкина, площадку чемпионата "Абилимпикс" посетили более 16 тысяч человек, в том числе представители 17 дружественных государств.
«
"Можно было не только соревноваться, но и знакомиться с важными техническими средствами, которые помогают участникам в жизни. Все финалисты — настоящие мастера, нам дорог каждый", — сказал он.
Желонкин вручил награды представителям регионов, ставших лидерами медального зачета. Первое место заняла Москва (101 медаль), второе — Республика Татарстан (56 медалей), третье — Санкт-Петербург (45 медалей).
Национальный чемпионат "Абилимпикс" — это проект, направленный на привлечение внимания общества к профессиональным возможностям инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Участники СВО показали фронтовую закалку на "Абилимпикс", заявил Путин
30 октября, 18:53
 
Хорошие новостиРоссияМоскваРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала