"Жизни солдат не важны". В Германии раскрыли план Зеленского против России
12:10 01.11.2025 (обновлено: 13:46 01.11.2025)
"Жизни солдат не важны". В Германии раскрыли план Зеленского против России
"Жизни солдат не важны". В Германии раскрыли план Зеленского против России - РИА Новости, 01.11.2025
"Жизни солдат не важны". В Германии раскрыли план Зеленского против России
Владимир Зеленский намерен продолжать конфликт, пока ЕС не передадут ему замороженные российские активы, пишет основатель файлообменников Megaupload и Mega,... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T12:10:00+03:00
2025-11-01T13:46:00+03:00
в мире
россия
бельгия
владимир зеленский
ким дотком (шмитц)
германия
дмитрий песков
евросоюз
россия
бельгия
германия
1920
1920
true
в мире, россия, бельгия, владимир зеленский, ким дотком (шмитц), германия, дмитрий песков, евросоюз, megaupload, еврокомиссия
В мире, Россия, Бельгия, Владимир Зеленский, Ким Дотком (Шмитц), Германия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Megaupload, Еврокомиссия
"Жизни солдат не важны". В Германии раскрыли план Зеленского против России

Дотком: Зеленский продолжит конфликт, пока ЕС не отдаст ему российские активы

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский намерен продолжать конфликт, пока ЕС не передадут ему замороженные российские активы, пишет основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X.
«
"Цель Зеленского заключается в том, чтобы продолжать боевые действия до тех пор, пока он не получит замороженные российские активы от Евросоюза. Все знают, что он в конфликте потерпел поражение. Это лишь показывает, что он только беспокоится о деньгах, жизни солдат ему не важны", — написал он.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Финляндии забили тревогу из-за возможного хода России против ЕС
10:01
Предприниматель призвал не передавать Зеленскому российские активы.

Ситуация с замороженными средствами

На прошлой неделе страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов России на нужды Киева. Как следует из письменных выводов встречи, к вопросу о вариантах финансовой поддержки Украины решено вернуться на следующем заседании. Премьер Бельгии заявлял, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования российских активов. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в России в случае использования ЕС российских суверенных активов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя позицию Бельгии по поводу конфискации российских активов, назвал поразительным то, что в Европе на фоне общей военной истерики звучат такие голоса.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах клиринговой системы Euroclear.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Трамп хочет продолжить диалог по Украине, заявил экс-помощник политика
06:35
 
В миреРоссияБельгияВладимир ЗеленскийКим Дотком (Шмитц)ГерманияДмитрий ПесковЕвросоюзMegauploadЕврокомиссия
 
 
