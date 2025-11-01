"Жизни солдат не важны". В Германии раскрыли план Зеленского против России

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский намерен продолжать конфликт, пока ЕС не передадут ему замороженные российские активы, пишет основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X.
«
"Цель Зеленского заключается в том, чтобы продолжать боевые действия до тех пор, пока он не получит замороженные российские активы от Евросоюза. Все знают, что он в конфликте потерпел поражение. Это лишь показывает, что он только беспокоится о деньгах, жизни солдат ему не важны", — написал он.
Предприниматель призвал не передавать Зеленскому российские активы.
Ситуация с замороженными средствами
На прошлой неделе страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов России на нужды Киева. Как следует из письменных выводов встречи, к вопросу о вариантах финансовой поддержки Украины решено вернуться на следующем заседании. Премьер Бельгии заявлял, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования российских активов. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в России в случае использования ЕС российских суверенных активов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя позицию Бельгии по поводу конфискации российских активов, назвал поразительным то, что в Европе на фоне общей военной истерики звучат такие голоса.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах клиринговой системы Euroclear.