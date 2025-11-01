https://ria.ru/20251101/zelenskiy-2052233304.html
СМИ: Зеленский столкнулся с серьезной проблемой
СМИ: Зеленский столкнулся с серьезной проблемой - РИА Новости, 01.11.2025
СМИ: Зеленский столкнулся с серьезной проблемой
Массовое бегство молодых украинцев из страны и рост дезертирства на фронте становятся не только военной, но и политической проблемой для Зеленского, пишет британская газета The Telegraph.
СМИ: Зеленский столкнулся с серьезной проблемой
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Массовое бегство молодых украинцев из страны и рост дезертирства на фронте становятся не только военной, но и политической проблемой для Зеленского, пишет британская газета The Telegraph
.
"Кадровый кризис представляет для Зеленского не только военную, но и политическую дилемму. Пока что армия призывает только мужчин в возрасте от 25 до 60 лет (до прошлого года было 27)", — говорится в материале.
Как пишет издание, официально это делается для "защиты будущего Украины", а неофициально — для того, чтобы избежать негативной реакции родителей, желающих спасти своих сыновей от войны.
По словам автора, исход молодых людей не только истощает Вооруженные силы Украины, но и оказывает давление на ее европейских союзников, оставляя Киев
без шансов на успех в конфликте.
"Без молодых людей не может быть не только победы Украины
, но и будущего", — полагает издание.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают из страны, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный ранее сообщал, что из страны с 2022-го выехали порядка 1,7 миллиона молодых людей.
По данным ООН
, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, стали безлюдными, молодежь уехала.