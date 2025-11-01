Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о заговоре против Зеленского - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:46 01.11.2025 (обновлено: 10:20 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/zelenskiy-2052227559.html
СМИ узнали о заговоре против Зеленского
СМИ узнали о заговоре против Зеленского - РИА Новости, 01.11.2025
СМИ узнали о заговоре против Зеленского
Украинская оппозиция собирается выдвинуть против Владимира Зеленского обвинения в подрыве безопасности Украины на фоне неэффективной энергетической политики,... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T01:46:00+03:00
2025-11-01T10:20:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
петр порошенко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636837_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_673fc3ee4e290ea52d4889ebddf5eaea.jpg
https://ria.ru/20251031/zelenskiy-2052118826.html
https://ria.ru/20251031/tramp-2051994914.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636837_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_f6629c76ebe30d858372a6eafe75ca1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, петр порошенко, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины
СМИ узнали о заговоре против Зеленского

Politico: оппозиция хочет обвинить Зеленского в подрыве безопасности Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинская оппозиция собирается выдвинуть против Владимира Зеленского обвинения в подрыве безопасности Украины на фоне неэффективной энергетической политики, сообщает журнал Politico со ссылкой на источник.
"Оппозиция собирается обвинить Зеленского в подрыве Украины и заявить, что он должен был заранее предусмотреть меры предосторожности, чтобы не допустить длительных отключений электроэнергии или отсутствия отопления", — приводит издание его слова.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Доставляет удовольствие". На Западе поразились словам Зеленского
Вчера, 15:56
При этом издание напоминает, что главу киевского режима уже неоднократно критиковали за неэффективные решения, включая критику бывшего президента Украины Петра Порошенко*, ранее обвинившего своего преемника в "ползучем авторитаризме" и стремлении "устранить любого конкурента с политической арены".
Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что коалиция оппозиционных активистов и политиков, включая Порошенко*, работает над ослаблением позиций Зеленского, используя его слабости в отношении вопроса коррупции и проблем с армией. При этом уточнялось, что сложная ситуация ВСУ на линии фронта является наиболее опасной для главы киевского режима и его влияния в стране.
Массовые многочасовые отключения света начались в Киеве и ряде регионов Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики постсоветской республики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
СМИ: Трамп резко изменил позицию по Украине
Вчера, 05:20
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала