СМИ узнали о заговоре против Зеленского

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинская оппозиция собирается выдвинуть против Владимира Зеленского обвинения в подрыве безопасности Украины на фоне неэффективной энергетической политики, сообщает журнал Politico со ссылкой на источник.
"Оппозиция собирается обвинить Зеленского в подрыве Украины и заявить, что он должен был заранее предусмотреть меры предосторожности, чтобы не допустить длительных отключений электроэнергии или отсутствия отопления", — приводит издание его слова.
При этом издание напоминает, что главу киевского режима уже неоднократно критиковали за неэффективные решения, включая критику бывшего президента Украины Петра Порошенко*, ранее обвинившего своего преемника в "ползучем авторитаризме" и стремлении "устранить любого конкурента с политической арены".
Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что коалиция оппозиционных активистов и политиков, включая Порошенко*, работает над ослаблением позиций Зеленского, используя его слабости в отношении вопроса коррупции и проблем с армией. При этом уточнялось, что сложная ситуация ВСУ на линии фронта является наиболее опасной для главы киевского режима и его влияния в стране.
Массовые многочасовые отключения света начались в Киеве и ряде регионов Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики постсоветской республики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
