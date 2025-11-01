Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали машиниста поезда, вовлекавшего подростков в зацепинг - РИА Новости, 01.11.2025
17:28 01.11.2025
В Москве задержали машиниста поезда, вовлекавшего подростков в зацепинг
В Москве задержали машиниста поезда, вовлекавшего подростков в зацепинг
Машинист электропоезда призывал подростков заниматься зацепингом в Москве, один из них в результате проехал таким образом от станции Бирюлёво-Пассажирская до...
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали машиниста поезда, вовлекавшего подростков в зацепинг

Машинист поезда призывал подростков заниматься зацепингом в Москве, он задержан

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Машинист электропоезда призывал подростков заниматься зацепингом в Москве, один из них в результате проехал таким образом от станции Бирюлёво-Пассажирская до Булатниково, мужчина задержан, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Расследуется уголовное дело в отношении машиниста электропоезда, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни двух или более несовершеннолетних, совершенное публично в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители выявили, что машинист электропоезда систематически вовлекал несовершеннолетних в занятие зацепингом. Подчеркивается, что, будучи администратором закрытого канала в мессенджере и владельцем аккаунта в соцсети, мужчина регулярно размещал видеоролики с призывами к подросткам заниматься зацепингом, а также координировал их встречи на железнодорожных платформах.
Кроме того, летом 2025 года машинист вступил в переписку с одним из подростков, убедив того заняться зацепингом - мужчина рассказал о прибытии управляемого им состава на станцию Бирюлёво-Пассажирская, в результате юноша проехал на внешних элементах электропоезда до железнодорожной станции Булатниково.
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.
В СК РФ также напомнили, что за склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы.
