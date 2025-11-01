Защита арестованного мэра Гюмри потребовала его немедленного освобождения

ЕРЕВАН, 1 ноя – РИА Новости. Защита арестованного мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна требует его немедленного освобождения на основании решения следователя об избрании альтернативной меры пресечения, говорится в распространенном в субботу заявлении адвокатов.
Гукасян был арестован 21 октября ереванским судом на два месяца. Его адвокат Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение по статье "Получение взятки", добавив, что Гукасян не признает свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником. Другой адвокат мэра Заруи Постанджян сообщила, что правоохранительные органы приняли решение инициировать новое уголовное преследование в отношении Гукасяна за его заявления о необходимости формирования союза с Россией, квалифицировав их по статье "публичный призыв к отказу от суверенитета Республики Армения". По ее словам, обвинение не имеет ничего общего с вменяемой статьей и является политическим преследованием.
В распространенном заявлении адвокатов отмечается, что после постановления суда об аресте Гукасяна руководитель следственной группы Антикоррупционного комитета вынес новое решение, которым в отношении мэра была избрана иная комбинированная мера пресечения – приостановление должностной деятельности и подписка о невыезде. По данным адвокатов, это решение было принято 21 октября и в тот же день утверждено осуществляющим надзор прокурором, однако было передано стороне защиты лишь спустя восемь дней, что "нарушает гарантии реализации права на защиту и фактически отсрочило процесс освобождения Гукасяна".
"С учетом указанных обстоятельств, начиная с 21 октября, то есть с момента избрания новой альтернативной меры пресечения, мера пресечения в виде заключения под стражу перестала иметь юридическую силу. Новая мера пресечения, избранная следственным органом, заменила собой арест, и с этого момента содержание (Гукасяна – ред.) под стражей является необоснованным и незаконным лишением свободы", - отмечается в заявлении.
Защита мэра считает, что в течение 12 дней он находится под арестом без какого-либо действующего судебного или правового акта. "Защита господина Гукасяна, узнав о вышеуказанном решении, немедленно обратилась к генеральному прокурору, а также в другие компетентные органы, указам на это беззаконие… Продолжающееся содержание господина Гукасяна под стражей противоречит не только законодательству Армении, но и фундаментальным правам человека и принципам правового государства… Мы требуем немедленно прекратить незаконное содержание под стражей господина Гукасяна и незамедлительно его освободить", - говорится в заявлении.
