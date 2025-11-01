Рейтинг@Mail.ru
Защита арестованного мэра Гюмри потребовала его немедленного освобождения - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/zaschita-2052400659.html
Защита арестованного мэра Гюмри потребовала его немедленного освобождения
Защита арестованного мэра Гюмри потребовала его немедленного освобождения - РИА Новости, 01.11.2025
Защита арестованного мэра Гюмри потребовала его немедленного освобождения
Защита арестованного мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна требует его немедленного освобождения на основании решения следователя об избрании... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T19:00:00+03:00
2025-11-01T19:00:00+03:00
в мире
гюмри
россия
армения
вардан гукасян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049305366_267:219:1339:822_1920x0_80_0_0_85031656e9b263a72681f48b0616133b.jpg
https://ria.ru/20251030/armeniya-2051858080.html
https://ria.ru/20251029/armeniya-2051669179.html
гюмри
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049305366_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6717038796ec7c5e7db02ca420161e22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гюмри, россия, армения, вардан гукасян
В мире, Гюмри, Россия, Армения, Вардан Гукасян
Защита арестованного мэра Гюмри потребовала его немедленного освобождения

Адковокаты арестованного мэра Гюмри Гукасяна потребовали его освобождения

© Фото : страница Вардана Гукасяна в соцсетиВардан Гукасян
Вардан Гукасян - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : страница Вардана Гукасяна в соцсети
Вардан Гукасян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 1 ноя – РИА Новости. Защита арестованного мэра армянского города Гюмри Вардана Гукасяна требует его немедленного освобождения на основании решения следователя об избрании альтернативной меры пресечения, говорится в распространенном в субботу заявлении адвокатов.
Гукасян был арестован 21 октября ереванским судом на два месяца. Его адвокат Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что мэру предъявлено обвинение по статье "Получение взятки", добавив, что Гукасян не признает свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником. Другой адвокат мэра Заруи Постанджян сообщила, что правоохранительные органы приняли решение инициировать новое уголовное преследование в отношении Гукасяна за его заявления о необходимости формирования союза с Россией, квалифицировав их по статье "публичный призыв к отказу от суверенитета Республики Армения". По ее словам, обвинение не имеет ничего общего с вменяемой статьей и является политическим преследованием.
Здание парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Правящая партия Армении выступила против резолюции о возвращении в Карабах
30 октября, 15:00
В распространенном заявлении адвокатов отмечается, что после постановления суда об аресте Гукасяна руководитель следственной группы Антикоррупционного комитета вынес новое решение, которым в отношении мэра была избрана иная комбинированная мера пресечения – приостановление должностной деятельности и подписка о невыезде. По данным адвокатов, это решение было принято 21 октября и в тот же день утверждено осуществляющим надзор прокурором, однако было передано стороне защиты лишь спустя восемь дней, что "нарушает гарантии реализации права на защиту и фактически отсрочило процесс освобождения Гукасяна".
"С учетом указанных обстоятельств, начиная с 21 октября, то есть с момента избрания новой альтернативной меры пресечения, мера пресечения в виде заключения под стражу перестала иметь юридическую силу. Новая мера пресечения, избранная следственным органом, заменила собой арест, и с этого момента содержание (Гукасяна – ред.) под стражей является необоснованным и незаконным лишением свободы", - отмечается в заявлении.
Защита мэра считает, что в течение 12 дней он находится под арестом без какого-либо действующего судебного или правового акта. "Защита господина Гукасяна, узнав о вышеуказанном решении, немедленно обратилась к генеральному прокурору, а также в другие компетентные органы, указам на это беззаконие… Продолжающееся содержание господина Гукасяна под стражей противоречит не только законодательству Армении, но и фундаментальным правам человека и принципам правового государства… Мы требуем немедленно прекратить незаконное содержание под стражей господина Гукасяна и незамедлительно его освободить", - говорится в заявлении.
Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Глава МИД Армении пожаловался на гибридные угрозы
29 октября, 23:40
 
В миреГюмриРоссияАрменияВардан Гукасян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала