Защита арестованного мэра Гюмри потребовала его немедленного освобождения

В распространенном заявлении адвокатов отмечается, что после постановления суда об аресте Гукасяна руководитель следственной группы Антикоррупционного комитета вынес новое решение, которым в отношении мэра была избрана иная комбинированная мера пресечения – приостановление должностной деятельности и подписка о невыезде. По данным адвокатов, это решение было принято 21 октября и в тот же день утверждено осуществляющим надзор прокурором, однако было передано стороне защиты лишь спустя восемь дней, что "нарушает гарантии реализации права на защиту и фактически отсрочило процесс освобождения Гукасяна".