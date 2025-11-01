"Оружие Франкенштейна". Российская новинка встревожила Запад

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российский автономный подводный аппарат "Посейдон", предназначенный для скрытного подводного перемещения и уничтожения прибрежных объектов инфраструктуры противника, обладает практически неограниченной дальностью хода через океан, пишет The Washington Post.
"Он способен пересекать океан и практически не ограничен дальностью, что делает его "оружием Франкенштейна", — сообщило издание, ссылаясь на слова эксперта Майкла Б. Петерсена.
В публикации говорится, что "Посейдон", как и "Буревестник", является "супероружием" России, способным обеспечить военный паритет с Западом.
"Посейдон" представляется Россией как оружие, которое изменит правила игры и уничтожит объекты на побережье противников", — подчеркнули в статье.
Президент России Владимир Путин в среду сообщил, что Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Глава государства подчеркнул, что он является уникальным, его мощность значительно превышает показатели ракеты "Сармат".
