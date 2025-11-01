Рейтинг@Mail.ru
"Оружие Франкенштейна". Российская новинка встревожила Запад
19:55 01.11.2025 (обновлено: 20:24 01.11.2025)
"Оружие Франкенштейна". Российская новинка встревожила Запад
"Оружие Франкенштейна". Российская новинка встревожила Запад
Российский автономный подводный аппарат "Посейдон", предназначенный для скрытного подводного перемещения и уничтожения прибрежных объектов инфраструктуры... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T19:55:00+03:00
2025-11-01T20:24:00+03:00
2025
"Оружие Франкенштейна". Российская новинка встревожила Запад

WP: "Посейдон" способен пересекать океан и не ограничен дальностью

Океанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система "Посейдон"
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российский автономный подводный аппарат "Посейдон", предназначенный для скрытного подводного перемещения и уничтожения прибрежных объектов инфраструктуры противника, обладает практически неограниченной дальностью хода через океан, пишет The Washington Post.
"Он способен пересекать океан и практически не ограничен дальностью, что делает его "оружием Франкенштейна", — сообщило издание, ссылаясь на слова эксперта Майкла Б. Петерсена.
В публикации говорится, что "Посейдон", как и "Буревестник", является "супероружием" России, способным обеспечить военный паритет с Западом.
"Посейдон" представляется Россией как оружие, которое изменит правила игры и уничтожит объекты на побережье противников", — подчеркнули в статье.
Президент России Владимир Путин в среду сообщил, что Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Глава государства подчеркнул, что он является уникальным, его мощность значительно превышает показатели ракеты "Сармат".
