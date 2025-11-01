https://ria.ru/20251101/zapad-2052291061.html
"Запад" не дал ВСУ прорвать кольцо окружения
"Запад" не дал ВСУ прорвать кольцо окружения - РИА Новости, 01.11.2025
"Запад" не дал ВСУ прорвать кольцо окружения
Силы "Запада" отразили атаку противника в северо-западном направлении с целью выхода из кольца окружения, уничтожено восемь боевиков ВСУ, сообщило Минобороны... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T12:54:00+03:00
2025-11-01T12:54:00+03:00
2025-11-01T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14f0c5151c7a17239fa38db7339b326c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369842_503:0:2871:1776_1920x0_80_0_0_bec5119c60f46e42af2690e57b5bbf08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Запад" не дал ВСУ прорвать кольцо окружения
"Запад" не дал ВСУ прорвать кольцо окружения с помощью очередной атаки