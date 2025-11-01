Рейтинг@Mail.ru
"Запад" не дал ВСУ прорвать кольцо окружения
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 01.11.2025
"Запад" не дал ВСУ прорвать кольцо окружения
"Запад" не дал ВСУ прорвать кольцо окружения
Силы "Запада" отразили атаку противника в северо-западном направлении с целью выхода из кольца окружения, уничтожено восемь боевиков ВСУ, сообщило Минобороны... РИА Новости, 01.11.2025
2025
харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Запад" не дал ВСУ прорвать кольцо окружения

"Запад" не дал ВСУ прорвать кольцо окружения с помощью очередной атаки

Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Силы "Запада" отразили атаку противника в северо-западном направлении с целью выхода из кольца окружения, уничтожено восемь боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Отражена очередная атака противника в северо-западном направлении с целью выхода из кольца окружения. Уничтожено восемь боевиков 16-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что пресечены две попытки деблокирования окруженных формирований подразделениями 151-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка и Великая Шапковка Харьковской области. Уничтожено до 20 боевиков, отметили в Минобороны РФ.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
